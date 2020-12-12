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中國疫苗送抵埃及 「比歐美便宜太多」拉美也想要

中國新聞組／北京12日電
中國研發的新冠疫苗11日送抵埃及開羅機場。（新華社）
中國研發的新冠疫苗11日送抵埃及開羅機場。（新華社）

繼阿拉伯聯合大公國、印尼後，一批中國製造的新冠疫苗運抵埃及開羅機場。埃及衛生部長哈萊（Hala Zayed）表示，埃及進行了臨床試驗，「證明中國疫苗是安全的」，並表示自己也有施打。

央視報導，埃及11日收到首批中國疫苗，哈萊在現場的新聞發布會上說，這表明埃及同中國的友好關係達到了新的高度。埃及衛生部稱，中國疫苗有效率為86%，預防中度和重度症狀的有效性為100%，已在9日緊急批准使用中國疫苗。

中國研發的新冠疫苗11日送抵埃及，埃及衛生部長哈萊（Hala Zayed，右）在...
中國研發的新冠疫苗11日送抵埃及，埃及衛生部長哈萊（Hala Zayed，右）在機場舉行記者會。（新華社）

另據觀察者網報導，北京科興中維生物公司研發的「克爾來福」（CoronaVac）疫苗已在巴西投產，也吸引了其他中南美洲國家的注意。路透10日報導稱，阿根廷、秘魯、烏拉圭、巴拉圭、洪都拉斯等國都表示希望從巴西購買「克爾來福」疫苗的意願，因為比歐美製藥公司的新冠疫苗「便宜太多」。

巴西聖保羅州州長多利亞（Joao Doria）10日稱，合作生產的研究中心計畫每天分裝生產100萬劑疫苗，準備明年1月25日展開大規模接種；明年9月將自己從頭生產，不再從中國進口後分裝。多利亞稱，該疫苗售價為10.30美元，相當於美國和歐洲醫藥公司新冠疫苗售價的「零頭」。

此外，據明報引述據中國駐烏使館消息，中國「安徽智飛龍科馬生物製藥公司」研製的新冠疫苗10日在烏茲別克啟動臨床三期試驗。這是中國在海外啟動三期試驗的首款新冠重組蛋白疫苗，此前在海外試驗的為滅活疫苗、腺病毒載體疫苗。

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

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