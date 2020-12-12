彭博北京辦公室員工被拘 駐中外媒「不敢談」

彭博新聞駐北京辦事處的華籍女員工Haze Fan。（取材自推特）

美國財經媒體彭博社北京 辦事處的中國 籍員工Haze Fan（范若伊，譯音），本月7日被中國當局以「涉嫌從事犯罪活動危害國家安全」拘留。據了解，范若伊最近參與的是一篇有關螞蟻集團上市喊卡的報導。有分析則認為，中國拘留范若伊是藉此對外媒「殺雞儆猴」。

綜合報導，彭博社（Bloomberg News）昨天證實北京辦事處的中國籍員工范若伊被中國官方拘留。范若伊7日與彭博一名編輯聯絡後不久，有人看到她被便衣公安從公寓帶走，此後即失聯。

路透報導，總部位於紐約的彭博發言人表示：「我們十分關切她的狀況，已主動與中國當局談話進行瞭解」，「我們正持續盡其可能援助她，並尋求更多資訊」。

中國外交部昨天也證實這項消息稱：「中國公民范女士，依據有關中國法律涉嫌從事犯罪活動危害國家安全，已遭北京國安局拘留」，並指「此案已進入調查，范女士的合法權益完全受到保護，並已通知她的家屬」。

根據范若伊在LinkedIn的檔案資料，她於2017年起服務於彭博，曾受雇於路透、CNBC、半島電視台和CBS News。她在被拘留前最近一篇報導是有關螞蟻集團上市喊卡的消息。

自由亞洲電台報導稱，中國今年大規模驅離數十名駐華外籍記者後，現在對為外媒工作的中國籍助理下手，有分析認為，中國官方此舉的目的在「殺雞儆猴」。

「這差不多跟綁架似的，差不多就像綁架。」華盛頓郵報前北京分社社長潘文（John Pomfret）說，拘留范若伊是一個非常明顯的信號，「這就是殺雞給猴看的」。

駐華外國記者協會（FCCC）透過推特發聲明說，對范若伊被逮捕表達擔憂，正向中方尋求了解事件真相。

范若伊被拘留前，中國官方電視台環球電視網（CGTN）英語財經節目主持人、澳洲籍的程蕾也因涉嫌危害國家安全遭逮捕。香港明報報導，有消息稱，范若伊與程蕾為朋友關係。

北京規定，中國公民不能擔任外國新聞機構的記者，只能為外媒擔任翻譯或助理。報導稱，范若伊事件已在中國的外媒記者間發生寒蟬效應，外媒記者微信 朋友圈群裡，沒有人公開討論此事；一家歐洲媒體的助理表示，「我們的處境從來沒好過，現在是更糟了，唉！」