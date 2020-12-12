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習近平反壟斷、防資本擴張 揭露「螞蟻」喊停真正原因

特派記者林宸誼／綜合報導
中共總書記習近平主持中共中央政治局會議，部署明年經濟工作，強調對資本的限制。（新華社資料照片）
中共總書記習近平主持中共中央政治局會議，部署明年經濟工作，強調對資本的限制。（新華社資料照片）

中共中央政治局11日舉行會議，部署2021年經濟和反腐工作，也為即將舉行的「中央經濟工作會議」定調。會議提出，要增強產業鏈供應鏈自主可控能力，並首度提出強化反壟斷和防止資本無序擴張。分析指出，政策定調，劍指互聯網巨頭意味濃厚，此前螞蟻金服上市喊停的根本原因，不言可喻。

新華社報導，會議由中共總書記習近平主持，總結今年是不平凡的一年，面對嚴峻挑戰和重大困難，中國成為全球唯一實現正增長的主要經濟體。明年是現代化建設進程中具有特殊重要性的一年，做好經濟工作意義重大。

會議稱，中國經濟運行逐步恢復常態，但新冠肺炎疫情和外部環境仍存在諸多不確定性，要強化機遇意識、風險意識，牢牢把握經濟工作主動權。

會議提及，做好明年經濟工作，要以深化供給側結構性改革為主線，繼續做好「6穩」工作、落實「6保」任務，努力保持經濟運行在合理區間，堅持擴大內需戰略，強化科技戰略支撐。

會議要求，要整體推進改革開放，強化國家戰略科技力量，增強產業鏈供應鏈自主可控能力，形成強大的國內市場，夯實農業基礎，強化反壟斷和防止資本無序擴張，促進房地產市場平穩健康發展。同時，要抓好各種存量風險化解和增量風險防範。此外，會議還特別強調要加強中共黨對經濟工作的全面領導。

在明年經濟工作部署的重點之中，強化反壟斷和防止資本無序擴張，外界認為這即為螞蟻集團上市暫停的根本原因。對此，金融研究院院長兼首席經濟學家管清友以「很直白」來形容，他在微博寫到超級資本與民爭利，必須受到遏制，節制資本必須以民為本，以法律規範，任重道遠。

在反腐部分，重申全面從嚴治黨，推進構建不敢腐、不能腐、不想腐體制機制，深化紀檢監察體制改革，推進規範化法治化建設，嚴肅換屆紀律，為中共20大作準備。會議同意，明年1月22日至24日，舉行中共19屆中央紀律檢查委員會第五次全體會議。

控制疫情有成效，中國成為今年唯一經濟正增長的主要國家。（美聯社）
控制疫情有成效，中國成為今年唯一經濟正增長的主要國家。（美聯社）

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