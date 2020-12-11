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不滿助監控維吾爾族 法球星格利茲曼終止與華為合作

中國新聞組／北京11日電
法國足球明星格利茲曼10日發表聲明稱，他決定立即終止與中國電訊設備商華為的合作關係。過去格利茲曼一直擔任華為的品牌大使。（取材自華為官網）
法國足球明星格利茲曼10日發表聲明稱，他決定立即終止與中國電訊設備商華為的合作關係。過去格利茲曼一直擔任華為的品牌大使。（取材自華為官網）

法國足球明星格利茲曼（Antoine Griezmann）10日發表聲明稱，他決定立即終止與中國電訊設備商華為的合作關係，因為華為被指涉及參與發展有關監視維吾爾族的臉部辨識系統。過去格利茲曼一直擔任華為的品牌大使。

華為回應表示，對於格利茲曼的決定深感遺憾，並希望能直接與他說明關於公司的人權議題。

格利茲曼目前效力於西班牙足球甲級聯賽勁旅巴塞隆納隊，是法國在2018年世界杯奪冠的功臣之一。

法新社報導，格利茲曼10日在Instagram上寫道：「我宣布，立即停止與這家公司（華為）的夥伴關係。」

格利茲曼指出，因為強烈懷疑華為涉及參與發展有關監視維吾爾族的臉部辨識系統，因此決定立即終止與華為的合作。

格利茲曼呼籲，華為不應只是否認指控，而是採助更實際行動，譴責有關的大規模打壓，並利用影響力作出貢獻，尊重人權與女性權利。

華盛頓郵報8日時曾刊出報導指，華為從2018年起與專門研究臉部辨識技術的中國曠視科技（Megvii）合作，發展能夠識別目標對象年齡、性別和種族的人工智慧相機系統。這項合作最爭議的部分是，當系統偵測到維吾爾人的面孔，就會觸發「維吾爾警報機制」，自動向中國公安通報。

華盛頓郵報指，華為事後承認測試報告是真的，但否認針對特定族群。

華為 中國 臉部辨識

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