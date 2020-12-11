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墨西哥買3500萬劑中疫苗 摩洛哥開打國藥集團疫苗

中國新聞組／北京11日電
墨西哥外交大臣埃塞拉德。（路透）
墨西哥外交大臣埃塞拉德。（路透）

墨西哥決定向中國購買3500萬劑的新冠疫苗。路透報導，墨西哥外交大臣埃塞拉德（Marcelo Ebrard）9日表示，該國衛生部已簽署一項協議，同意購買3500萬劑中國康希諾生物生產的疫苗。埃塞拉德已在推特上宣布這一消息，並表示墨西哥將在本周內達成交易。

康希諾生物生產的疫苗是與中國工程院院士、軍事醫學研究院研究員陳薇團隊合作研發的腺病毒載體疫苗。

此外，據美聯社報導，摩洛哥計畫對國民大規模接種新冠疫苗，將使用中國國藥集團疫苗或英國牛津大學和阿斯利康公司合作研發的疫苗，目標是為該國80%的成年人接種疫苗。

摩洛哥衛生部高級官員Abdelhakim Yahyan表示，首批疫苗將來自中國，摩洛哥也計畫在當地生產疫苗。該國衛生部官員表示，第一批疫苗接種注射可能將在數天內展開。

美聯社指，今年8月至11月，國藥集團疫苗已經在600名摩洛哥志願者身上進行了臨床試驗。據摩洛哥衛生部消息，早期結果已經證明中國疫苗是「安全和有效的」，沒有嚴重的副作用報告。摩洛哥國內因新冠肺炎死亡的人數已超過6000人。

中研發不需冷鏈疫苗 吸引中低收入國家

另據「財富」雜誌網站報導，中國的兩家主要疫苗製造商，國藥集團下屬中國生物技術股份有限公司，和北京科興中維生物技術有限公司，似乎即將在未來幾周推出不需要昂貴冷鏈網絡的候選疫苗。

目前，美國輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）的疫苗需要在運輸過程保持攝氏零下溫度，這使缺乏足夠冷藏基礎設施的中低收入國家難以獲得疫苗。以印尼為例，該國國有疫苗製造商Bio Farma表示，因為冷鏈物流問題，印尼無法購買輝瑞的疫苗。

報導稱，美國對外關係委員會全球衛生高級研究員黃嚴忠表示，缺乏冷鏈物流的國家，可能會選擇購買中國疫苗。

(影音製作：何卓賢  訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

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