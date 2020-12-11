60國棄用中國5G？華春瑩嗆龐培歐：列表來看看

中國外交部發言人華春瑩表示，中國公司保持著良好的網絡安全記錄。（路透）

針對美國 國務龐培歐稱逾60個國家及約130家電信公司表示棄用中國5G技術，外交部發言人華春瑩 10日回應，想請他說的包括27個歐盟成員國在內的60多個國家及電信公司一一列張表，給大家看看，能不能列得出來。

中新網報導，華春瑩表示，據了解，美方在滿世界地鼓動遊說、威逼利誘其他國家加入所謂的「網路」，一些國家「被脅迫」、「被加入」。

華春瑩表示，中國公司保持著良好的網絡安全記錄。以華為 公司為例，過去30年裡，華為在全球170多個國家和地區建設1500多個網絡，為228家全球500強企業提供服務，服務全球超過30多億人口，沒有發生過一起類似「斯諾登事件」、「維基解密」的網路安全事件，也沒有任何一個國家能夠拿出華為產品存在「後門」的證據。

華春瑩表示，華為早就公開表示願意簽署「無後門」協議，也願意在任何國家建立網絡安全評估中心。請問有哪一家美國企業能做出同樣的承諾？

華春瑩指出，根據法新社10月報導，美國等「五眼聯盟」國家公開要求在Signal、Telegram等加密應用程序中設置「後門」，為執法機構提供訪問權限。美方迄今沒有給出解釋。