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德媒批「戰狼」 寫漢字「多一點」出錯被笑

記者林汪靜／綜合報導
德國「每日鏡報」8日刊登一篇批評性報導，指責中國「戰狼外交」，卻寫錯字。（取材自環球網）
德國「每日鏡報」8日刊登一篇批評性報導，指責中國「戰狼外交」，卻寫錯字。（取材自環球網）

德國「每日鏡報」8日以「中國的戰狼」為題刊登一篇批評性報導，指責中國「戰狼外交」。該報導本來要配一個簡體中文的「权（權）」字圖片，卻多了一點，變成「杈」字，遭到許多讀者和網友嘲諷。

環球時報報導，這篇文章刊登在8日出版的「每日鏡報」，作者是該報記者克勞迪婭·馮·薩爾森，這名記者曾駐俄羅斯和東歐，從簡歷看沒有中國經歷。報導內容稱德國聯邦議院人權委員會11月18日舉行所謂「中國人權聽證會」，招致中國駐德國大使館批評。文章指責中國「做出如此激烈的反應」，並引用德國綠黨反華議員鮑斯的話說，中方外交官的舉止「更具侵略性」，中國實行「戰狼外交」。

最吸引眼球的是占據了幾乎半個版面的紅色「杈」字，一旁解釋這個字是「強大的標誌」，「是表示權力的中國漢字」。

這個錯字也引起懂得中文的德國讀者關注。德國漢語教學協會主席、柏林自由大學漢學教授安德里亞·古德在推特發文指出錯誤，許多人也在社交媒體上提醒「每日鏡報」和該報作者，但後者一直未做出回應。「對於報紙和記者來說，這是嚴重的錯誤。」

德國柏林中國問題學者夫羅里揚9日對此表示，為什麼一名寫「中國報導」的記者不懂一點中文？為什麼報紙沒有中國專家？這也是德國媒體常常歪曲報導中國的主要原因。他建議德國媒體招募一些懂中文、懂中國的記者來寫報導，而不是看美國媒體的報導，透過想像寫中國。

中國 德國 美國

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