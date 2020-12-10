外交突圍？ 紐時：珠峰外交 中尼關係達「新高度」

珠峰最新高程為8848.86米。（新華社）

以珠穆朗瑪峰為鄰的中國 與尼泊爾，高調宣布世界第一高峰的新高度：8848.86米。兩國元首共同宣布標誌著兩國政治、經濟、文化關係進一步緊密，也平息了過往兩國對於珠峰外交上的糾紛。在中國與美、澳、印等國因貿易、邊境問題關係惡化之際，這場「珠峰外交」受關注，中國官媒宣稱具「里程碑意義」。

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BBC中文網報導，中國此前測量的珠峰高度為8844.43米，而尼泊爾的珠峰高度為8847.6米。兩者之間有約4米的差距。中國的測量以珠峰峰頂岩石為最高基凖，而尼泊爾認為峰頂的冰雪應該算入高度。

2005年，北京 一度認為，珠穆朗瑪峰的實際高度要比大多數教科書里引用的海拔高度矮4米。這引發了與徵收登峰稅的尼泊爾之間的一場外交危機。尼泊爾政府官員2012年表示，尼泊爾受到中國方面的壓力接受中國的測量高度，因此決定重新測量「一次性徹底解決問題」。

如今，雙方的顏面都保住了。差異來自峰頂積雪的厚度，中國最終接受予以採納。

這種土地測量員的新式外交，出現在北京與新德里關係緊張之際。珠穆朗瑪峰比1954年的測量高出了86厘米。印度 測量師當年沒有登到珠穆朗瑪峰頂，只是通過觀察和計算得出了之前的高度。

尼泊爾測繪局發言人達莫達爾·達卡爾表示，2015年的大地震是尼泊爾重新測量珠峰高度的主要原因之一。

2019年10月，中國國家主席習近平訪問尼泊爾時雙方發表聯合聲明表示，中國尼泊爾兩國將「共同宣布珠峰高程並開展科技合作」。

中國官媒宣傳將之賦予「里程碑意義」，稱兩國政治互信日益增強，是共建「一帶一路」的成果。對中國而言，與尼泊爾合作宣布的珠峰新高度，是在新冠疫情之下，與美國、澳洲、印度等國家關係惡化後的一次難得機會，顯示其與外界交往的成功之處。

紐約時報報導，尼泊爾外交部長吉瓦利在與中國外長王毅聯合舉行的網上記者會說，隨著珠峰的高度成長，尼泊爾與世界第二大經濟體的關係也在不斷成長，中尼關係「將跨越喜馬拉雅山脈，達到一個新的高度」。

中國與其他喜馬拉雅山脈鄰國的關係沒有這麼友好。中國與印度關係在今年6月驟降，雙方駐守軍隊發生多次流血衝突，數十名士兵死亡，雙方互相指責；中國最近還在不丹宣布擁有主權的地方修建了一座村莊。

相較之下，中國與尼泊爾的關係一直比較好。2017年尼泊爾國會選舉，親中共的共產黨大勝，隨著尼泊爾與印度的關係惡化，中國更加積極加深與尼泊爾的關係，希望藉此將尼泊爾做為推動「一帶一路」的關鍵一環。