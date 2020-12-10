我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普也適用！YouTube將刪「大選舞弊」指控影片

「為川普買下出生屋」募捐 目標300萬、現僅125元

外交突圍？ 紐時：珠峰外交 中尼關係達「新高度」

中國新聞組／北京10日電
珠峰最新高程為8848.86米。（新華社）
珠峰最新高程為8848.86米。（新華社）

以珠穆朗瑪峰為鄰的中國與尼泊爾，高調宣布世界第一高峰的新高度：8848.86米。兩國元首共同宣布標誌著兩國政治、經濟、文化關係進一步緊密，也平息了過往兩國對於珠峰外交上的糾紛。在中國與美、澳、印等國因貿易、邊境問題關係惡化之際，這場「珠峰外交」受關注，中國官媒宣稱具「里程碑意義」。

來源：YouTube

BBC中文網報導，中國此前測量的珠峰高度為8844.43米，而尼泊爾的珠峰高度為8847.6米。兩者之間有約4米的差距。中國的測量以珠峰峰頂岩石為最高基凖，而尼泊爾認為峰頂的冰雪應該算入高度。

2005年，北京一度認為，珠穆朗瑪峰的實際高度要比大多數教科書里引用的海拔高度矮4米。這引發了與徵收登峰稅的尼泊爾之間的一場外交危機。尼泊爾政府官員2012年表示，尼泊爾受到中國方面的壓力接受中國的測量高度，因此決定重新測量「一次性徹底解決問題」。

如今，雙方的顏面都保住了。差異來自峰頂積雪的厚度，中國最終接受予以採納。

這種土地測量員的新式外交，出現在北京與新德里關係緊張之際。珠穆朗瑪峰比1954年的測量高出了86厘米。印度測量師當年沒有登到珠穆朗瑪峰頂，只是通過觀察和計算得出了之前的高度。

尼泊爾測繪局發言人達莫達爾·達卡爾表示，2015年的大地震是尼泊爾重新測量珠峰高度的主要原因之一。

2019年10月，中國國家主席習近平訪問尼泊爾時雙方發表聯合聲明表示，中國尼泊爾兩國將「共同宣布珠峰高程並開展科技合作」。

中國官媒宣傳將之賦予「里程碑意義」，稱兩國政治互信日益增強，是共建「一帶一路」的成果。對中國而言，與尼泊爾合作宣布的珠峰新高度，是在新冠疫情之下，與美國、澳洲、印度等國家關係惡化後的一次難得機會，顯示其與外界交往的成功之處。

紐約時報報導，尼泊爾外交部長吉瓦利在與中國外長王毅聯合舉行的網上記者會說，隨著珠峰的高度成長，尼泊爾與世界第二大經濟體的關係也在不斷成長，中尼關係「將跨越喜馬拉雅山脈，達到一個新的高度」。

中國與其他喜馬拉雅山脈鄰國的關係沒有這麼友好。中國與印度關係在今年6月驟降，雙方駐守軍隊發生多次流血衝突，數十名士兵死亡，雙方互相指責；中國最近還在不丹宣布擁有主權的地方修建了一座村莊。

相較之下，中國與尼泊爾的關係一直比較好。2017年尼泊爾國會選舉，親中共的共產黨大勝，隨著尼泊爾與印度的關係惡化，中國更加積極加深與尼泊爾的關係，希望藉此將尼泊爾做為推動「一帶一路」的關鍵一環。

中國和尼泊爾共同宣布珠峰新高度為8848.86米。(美聯社)
中國和尼泊爾共同宣布珠峰新高度為8848.86米。(美聯社)
12月8日，國務委員兼外長王毅在北京出席中國與尼泊爾共同宣布珠穆朗瑪峰高程活動，...
12月8日，國務委員兼外長王毅在北京出席中國與尼泊爾共同宣布珠穆朗瑪峰高程活動，宣讀習近平主席致班達裡總統的信函並致辭。（新華社）

中國 印度 北京

上一則

人權日表達意見 美大使籲中國民眾「大膽說」

下一則

澳門14K頭目「崩牙駒」遭美制裁 被指涉販毒、詐騙、人口販運

延伸閱讀

珠峰又長高！最新高度8848.86米 15年多4米

珠峰又長高！最新高度8848.86米 15年多4米
聖母峰又長高！中國尼泊爾宣布最新高度8848.86公尺

聖母峰又長高！中國尼泊爾宣布最新高度8848.86公尺
美速食巨擘 印度搶市

美速食巨擘 印度搶市
美國大使水墨外交展 見證中美友誼

美國大使水墨外交展 見證中美友誼

熱門新聞

破壞婚姻的第三者故意向元配挑釁，該忍嗎？兩性專家與法律人士在節目上辯論，看法不盡相同。 (取材自南國今報)

「我正跟你先生上床…」 小三高調挑釁原配 遭狂刺7刀身亡

2020-12-05 11:00
「孔雀公主」楊麗萍被邀試餐，面前甜品糕點看起來精緻可口，但她只是「假吃」。(視頻截圖)

假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子

2020-12-02 09:00
美國總統川普簽署行政命令，指示擴大國內稀土開採。(美聯社)

北京王牌在握？ 反制美國最大的「武器」 價格已高漲

2020-12-05 17:16
寧波的楊女士。（視頻截圖）

餐館初次約會 女模點2萬火鍋 男子逃單「不跑才傻」

2020-12-08 12:00
網友將馬保國的「閃電五連鞭」配上聲光特效。(取材自澎湃新聞）

「年輕人不講武德」 馬保國造就全網狂歡？

2020-11-29 02:00
廣東近日出現一場奢華婚宴。（取材自微博）

廣東超狂奢豪婚禮 宴客1桌6.8萬人民幣 2集團聯姻砸近億

2020-12-09 09:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華裔姊妹返家團聚遇車禍 普大博士姊身亡 MIT妹腦死

華裔姊妹返家團聚遇車禍 普大博士姊身亡 MIT妹腦死

父母來自台灣 戴琦將出任首位華裔貿易代表

父母來自台灣 戴琦將出任首位華裔貿易代表

廣東超狂奢豪婚禮 宴客1桌6.8萬人民幣 2集團聯姻砸近億

廣東超狂奢豪婚禮 宴客1桌6.8萬人民幣 2集團聯姻砸近億
送餐公司DoorDash上市 史丹福「華裔三劍客」晉身億萬富豪

送餐公司DoorDash上市 史丹福「華裔三劍客」晉身億萬富豪

兩人出現副作用！英警告：嚴重過敏不應接種輝瑞疫苗

兩人出現副作用！英警告：嚴重過敏不應接種輝瑞疫苗