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習近平與馬克宏通話 達8共識、護多邊主義

中國新聞組／北京10日電
圖為2019年法國總統馬克宏與中國國家主席習近平在北京人民大會堂會談。(中新社資料照片)
圖為2019年法國總統馬克宏與中國國家主席習近平在北京人民大會堂會談。(中新社資料照片)

中國國家主席習近平9日與法國總統馬克宏通電話，就維護多邊主義，應對氣候變化等方面達成八項共識。

央視新聞報導，習近平指出，堅持多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系，維護以國際法為基礎的國際秩序，是中法兩國的重要共識。

習近平強調，無論國際風雲如何變幻，中方都致力於堅定不移推動中歐關係健康穩定發展，希望歐方實施積極的對華政策。雙方要一道努力，加快完成中歐投資協定談判，舉辦好中歐環境與氣候高層對話以及數字領域高層對話。

馬克宏表示，法中兩國就抗擊新冠肺炎疫情進行了良好合作，各領域交流合作全面推進。法方秉持獨立自主的外交傳統，高度重視發展同中國的關係，願同中方繼續努力，深化法中、歐中合作。希望歐中投資協定談判儘早取得成果。他也表示希望適時再次訪華。

報導指出，兩國元首就下階段雙多邊合作達成多項重要共識。

一、歡迎兩國立法機構領導人將首次以視頻方式出席中法議會交流機制第11次會議。

二、在生命醫學、生物育種、月球和火星探測、衛星研發等領域開展更多合作。

三、通過口岸熱線聯絡等機制提升海關檢驗檢疫合作水平，確保供應鏈穩定。

四、克服新冠肺炎疫情困難，加快推進非洲豬瘟區域化管理技術磋商，爭取早日就合作協議達成實質性成果。

五、以北京2022年冬奧會和巴黎2024年奧運會為契機，加強奧運和民間交流合作。

六、歡迎「中歐地理標識協定」將於2021年初正式生效。支持茶葉、葡萄酒、奶酪等中法高品質特色農食產品走進彼此千家萬戶。

七、積極參與「加速新冠肺炎疫苗和藥物研發、生產和公平分配的合作倡議」和「新冠肺炎疫苗實施計畫」，加大對發展中國家的幫扶力度，讓疫苗成為各國人民真正用得上、用得起的公共產品。

八、共同維護多邊主義，攜手應對氣候變化，支持辦好今年12月12日氣候雄心峰會和明年1月「一個星球」峰會，動員國際社會更積極參與明年「生物多樣性公約」第15次締約方大會、「聯合國氣候變化框架公約」第26次締約方大會、第七屆世界自然保護大會。

雙方還就伊朗核、南極海洋保護等問題交換意見。

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