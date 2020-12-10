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涉北韓運煤 美制裁多家中企

 中國新聞組／北京10日電
美國政府提供的這張照片顯示，6月份，一艘懸掛中國國旗的船隻在北韓一個港口裝運煤炭。(取材自美國政府網站)
美國政府提供的這張照片顯示，6月份，一艘懸掛中國國旗的船隻在北韓一個港口裝運煤炭。(取材自美國政府網站)

美國8日宣布新一輪針對北韓的制裁措施。美國已將六家企業和四艘船隻列入黑名單，指其非法出口北韓煤炭。這六家企業中包括幾家設在中國的企業。縱相新聞指出，其中位於中國的多家企業目前已處於註銷狀態。　　

2016年11月，北韓進行第五次核試驗。聯合國安理會通過決議要求北韓停止核試驗。此後，聯合國出台禁令禁止北韓出口煤炭。安理會稱，此舉是為了阻止北韓的核項目和彈道導彈項目提供資金。

據報導，美國財政部長米努勤在一份聲明中表示，美國財政部已將一批企業列入了「黑名單」，原因是這些企業違反了相關規定與北韓進行煤炭貿易。米努勤稱，煤炭是北韓的主要收入來源，「有助於為其大規模殺傷性武器計畫提供資金。」

路透報導，美國財政部表示，被列於黑名單的船隻：Calm Bridge、Asia Bridge、Lucky Star和Star 18，「直接從北韓港口裝載煤炭，輸送船貨到該地區各地。」

被制裁的船運公司包括總部位於中國的威海匯江貿易有限公司(Weihai Huijiang Trade Ltd)、Always Smooth Ltd和Good Siblings Ltd。財政部稱，Always Smooth和Good Siblings亦在英國註冊。

制裁名單中還包括總部設在香港的Silver Bridge Shipping Co-HKG、越南的Thinh Cuong Co Ltd，和在北韓及越南運營的Korea Daizin Trading Corporation。

縱相新聞指出，Huijiang Trade即中國威海匯江貿易有限公司。公開信息顯示，該企業目前已處於註銷狀態。該企業的主要人員還因為自身失信被列為失信執行人。

Always Smooth、Good Siblings、Silver Bridge均為在香港註冊成立的中國企業。

其中，註冊名為Always Smooth共有兩家。其中一家名為永順貿易有限公司的企業已處於註銷狀態。而另一家中文名為永順有限公司的企業目前仍在存續。現有信息暫時無法判斷美國究竟制裁的是哪一家企業。

Good Siblings中文名為「好兄弟有限公司」，這是一家2019年成立的私人貿易企業。目前公司依然存續。

Silver Bridge則是一家總部設在香港的船舶企業。中文全名為銀橋船舶有限公司。公開信息顯示，這家2016年成立的公司現狀為「已解散」。

根據現有信息顯示，美國本次制裁的四家中國企業中至少有兩家企業處於被註銷的狀態。

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