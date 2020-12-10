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環時操作？丁仲禮被美制裁卻被讚「中國脊梁」

中國新聞組／北京10日電
丁仲禮上了美國制裁名單後，當年一段關於減排的對話又火了。 (視頻截圖)
丁仲禮上了美國制裁名單後，當年一段關於減排的對話又火了。 (視頻截圖)

美國近日將中國人大常委會全部14名副委員長列入制裁名單，意外使身兼副委員長、民盟中央主席丁仲禮暴紅，中國網友關注其嗆辣發言，認為他被列入制裁名單，簡直讓美國制裁變成了「中國的光榮榜」。不過，德國之聲披露，該熱議話題疑由中共官媒環球時報操作。

報導指出，中國的問答型社交網絡「知乎」在12月8日添加了「如何看待美國宣布制裁包括丁仲禮在內的14位中國官員？」這一問題，短短一天就吸引近900名用戶回答，一度衝到熱榜首位。

在知乎網站上，排名靠前的回答大多只是對香港議題一筆帶過，而是將焦點集中在丁仲禮這一名被制裁的官員上。知乎用戶普遍讚揚丁仲禮是「中國的脊梁」。

伴隨著話題，丁仲禮2009年參加哥本哈根聯合國氣候峰會後接受中國央視記者柴靜採訪的內容也再次被知乎網友熱炒。在採訪中，柴靜提出，中國人口太多，所以應該主動少排溫室氣體。對此，身為知名古氣候學家、時任中國科學院副院長的丁仲禮反駁說：「那我就要問你了，你就是說中國人是不是人？這就是一個根本的問題了，為什麼同樣的一個中國人就應該少排？」「我(中國)歷史上比你(西方)少排很多吧？我(現在)人均排放跟你一樣多，這我不過分吧?」

在同一期節目中，丁仲禮還認為，政府間氣候變化專門委員會（IPCC）提出的「減排方案」實際上是「減排話語下的陷阱」，這為發達國家設計了比發展中國家多數倍的未來人均排放權，其結果是要限制發展中國家的經濟增長，加大富國與貧國的差距。

在目前知乎話題下，最受關注的回答開篇就寫道：「喜歡丁仲禮院士。美國制裁丁院士，恰恰說明了丁院士是個很厲害，對國家有重要貢獻的人。」

報導指出，值得關注的是，知乎網站上的這條高熱議題是由中國官媒環球時報帳號所添加。在近900條回答中，有18條被網站管理方「折疊」，最終讓網民意見呈現出了一邊倒的局面。

不過，報導稱，也有一些「漏網之魚」：比如一條只有幾十個點讚的回答就指出，美國制裁的邏輯很清晰，就是針對人大常委會所有的副委員長，「但是提問者包括大多數答題者都在故意把重點往丁仲禮靠。」「剛剛一看，提問的是環球時報，那一切都可以理解了。」

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