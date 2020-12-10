嗆美！人大：將實施對等制裁

美國7日宣布新一輪對中國官員的制裁，以破壞香港民主程序為由，制裁14名中國全國人大常委會副委員長。(歐新社)

美國 宣布制裁中國 全國人大14名副委員長後，中國全國人大常委會昨天強烈譴責並表示，美方以香港 事務為藉口粗暴干涉中國內政的行徑極其卑劣，有關部門將對「提出和推動涉港議程，插手香港事務，損害中國主權安全的美方相關人員」實施「對等制裁」。

美國行政部門7日宣布新一輪對中國官員的制裁，以破壞香港民主程序為由，制裁14名中國全國人大常委會副委員長。這些人士與直系親屬未來禁止入境，在美資產也將被凍結。

新華社引述一位不具名的全國人大常委會發言人表示，美方此舉是典型的政治霸凌和雙重標準，全國人大堅決反對。香港事務純屬中國內政，全國人民代表大會授權香港特別行政區依照香港基本法規定實行「一國兩制」、「港人治港」、高度自治，制定香港特別行政區維護國家安全法，是保障香港長治久安和長期繁榮穩定、確保一國兩制行穩致遠。

該發言人稱，全國人大堅決反對任何外國和境外勢力以任何方式干涉香港事務，將一如既往履行法定職責，依法處理香港事務，中國法律的尊嚴不容侵犯。中方有關部門將對提出和推動涉港議程，插手香港事務，損害中國主權安全的美方相關人員實施對等制裁。

對於美國國務卿龐培歐在採訪中稱美國對華政策不可逆轉，中國外交部發言人趙立堅9日批評，中美關係呈現建交以來最嚴峻的局面，根本原因在於美方一些人固守陳舊的冷戰思維和意識形態偏見。他強調，中美應爭取下一階段的中美關係重啟對話、重回正軌、重建互信。

趙立堅並在9日主持的例行記者會上表示，未來中美關係何去何從，有待美方做出正確抉擇。當務之急是雙方應一道努力，排除各種干擾阻力，實現中美關係平穩過渡。

針對美國財政部宣布對伊朗和北韓實施新一輪的制裁內容涉及來自中國和香港的企業。趙立堅表示，中方堅決反對任何國家對大陸實體和個人實施單邊制裁和長臂管轄，中方將堅定維護中國企業和個人的正當合法權益。

另有關美國國務院批評中共在新疆學校裡懲罰說母語的維吾爾族學生，抹殺少數民族語言文化和宗教，趙立堅回應，這是美方散布虛假信息，新疆依法保障各民族使用和發展本民族語言文字的權利。他並建議美方去看看人民幣，「紙幣上面印有漢語、藏語、維吾爾語、蒙古語和壯語，共五種文字。反觀美國，除了英語，美元紙幣上還有其他語言嗎？」。