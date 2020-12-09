與中經濟脫鉤 澳議員：前所未有的國家自我毀滅行為

英國衛報報導截圖。(取材自官網)

環球時報報導，在談到澳洲 一些鷹派政客提出與中國 經濟脫鉤的想法時，澳洲工黨議員蒂姆•瓦茨（Thiem Warz）8日表示，「這將是前所未有的國家自我毀滅行為。」

報導引述英國衛報指出，當天上午，澳洲智庫「中國事務（China Matters）」在澳洲國會大廈組織的一場活動上，蒂姆•瓦茨在概述澳洲應如何應對與中國日益具有挑戰性的關係時提到以上說法。

報導提到，同樣參加該活動的澳洲前外交官戴夫•夏爾馬（Dave Sharma）也認為，大規模脫鉤不是一個認真的主張，因為中國已深度融入全球經濟，而且澳洲一直是其增長和工業化的「巨大受益者」。

報導還稱，在這次活動之前，夏爾馬在「中國事務（China Matters）」智庫發表的幾篇文章中寫道，澳洲與中國的關係在過去十年裡變得更加「難以應對」 ，部分原因是中國的戰略影響力增加，而美國作為唯一超級大國的時代即將結束。

另外，自今年5月以來，澳洲向中國出口的大麥、 牛肉、 煤炭等先後遭遇了貿易阻礙，日前，中國更以非法傾銷為理由，向澳洲進口的葡萄酒加徵一到兩倍的關稅 。

環球時報指出，2019年，中國是澳洲葡萄酒最大的出口市場，但如今由於關稅猛增兩倍，澳洲葡萄酒在中國的價格將是以往的二到三倍，中國消費者不會為此買單。澳洲一共有800多個專供中國出口的葡萄酒商，他們遭遇致命打擊，這些企業面臨關門停產。有當地葡萄園主對澳洲政府喊話：「求求你，說一句道歉吧！」「只有道歉才能改變目前的中澳關係走向。」