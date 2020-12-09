加警長承認：協助FBI沒收孟晚舟手機 令他「不舒服」

孟晚舟離開自家前往法院出席聽證。(美聯社)

華為公司副董事長、首席財務官孟晚舟 引渡案，7日繼續在加拿大 不列顛哥倫比亞省高等法院開庭審理。據報導，該案重要證人、加拿大警長承認：應美要求沒收手機 ，而在孟案中協助FBI令他感到「不舒服」。

央視新聞客戶端報導，孟晚舟引渡案中的重要證人、加拿大聯邦警察警長羅斯·蘭迪（Ross Lundie）7日繼續接受辯方律師的詢問。蘭迪承認，沒收孟晚舟的手機，以及屏蔽手機信號都是應美國聯邦調查局的要求，加方根本不會對手機進行任何檢查。而加拿大邊境服務局多位證人此前稱是以所謂國家安全為由沒收手機、檢查手機屬於所謂的正常入境檢查。蘭迪此前承認，逮捕孟晚舟的當天，他是美國聯邦調查局的直接聯繫人。

路透報導，兩年前孟晚舟被捕當天，曾駐溫哥華機場的RCMP警官Ross Lundie 7日在聽證會上表示，「不管怎麼說，我並不是代表FBI提供訊息，或採取行動。我是以皇家加拿大騎警（RCMP）的分工作。」

但他說：「協助FBI，以我的身分而言，會處於一個非常不舒服的境地。」

Lundie兩周前作證稱，在盤問和逮捕孟晚舟期間，他至少接到了兩個來自FBI官員的電話。

另外，華爾街日報此前披露，知情人士透露，美國司法部正在與孟晚舟討論一項協議。該協議將允許孟晚舟從加拿大回國，條件是她承認在一起刑事案件中的存在所謂的「不當行為」。

對此，港媒報導，在7日開庭前，孟晚舟透過律師團隊針對「認罪換自由」發表措辭強硬聲明，指她不接受私下調停，聲明提出三個要求：無條件釋放、公開道歉、賠償精神和物質損失。孟說「三個要求缺一不可，否則，我本人寧可選擇把美國和加拿大的牢底坐穿。」

孟晚舟引渡案定於2021年4月結束。