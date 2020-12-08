中製120萬劑疫苗送抵印尼 俄羅斯8000人實驗中疫苗

中國疫苗運抵印尼，印尼官方人員正在盤點。（路透）

首批中國 新冠疫苗 6日送抵印尼 ，據路透報導，印尼總統佐科威表示，收到了來自中國科興生物研製的120萬劑新冠疫苗，準備進行大規模接種計畫。印尼成為繼阿拉伯聯合大公國（阿聯酋）之後，全球第二個批准中國新冠疫苗投入緊急使用的國家。

報導指，印尼8月與科興生物就第三階段疫苗臨床試驗展開合作，印尼疫苗生產商Bio Farma與科興簽署了首批新冠疫苗交付協議。

佐科稱，疫苗仍需由印尼食品藥品監督管理局進行評估，同時政府仍在為在這個擁有2.7億人口的國家分發疫苗做準備。預計明年1月初，印尼將收到來自科興生物的第二批180萬劑疫苗；12月和明年1月，科興生物將陸續提供足夠生產4500萬劑疫苗的原材料，供印尼本地生產疫苗。

印尼一名高級政府官員表示，擬從12月份起，先為疫情嚴重的特定地區約900萬人接種中國疫苗。

中國疫苗運抵印尼，印尼機場人員正在卸貨。（美聯社）

印尼還將採購中國國藥控股、英國阿斯利康製藥、美國輝瑞與莫德納等公司的疫苗。印尼至今累計逾57萬人確診新冠肺炎，逾1.7萬人死亡，是東南亞疫情最嚴峻國家。

此外，據國際傳真社（Interfax News Agency）7日報導，俄羅斯已經批准中國研發的新冠疫苗Ad5-nCoV進行臨床試驗，有8000名志願者參與。

新型冠狀病毒疫苗腺病毒5型載體（Ad5-nCoV）是由康希諾生物公司（CanSino Biologics）與中國軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所聯合開發。

截至7日，俄羅斯總確診數為248萬8912例，死亡人數為4萬3597例。