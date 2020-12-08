中國、台灣並列國家 韓綜Running Man被罵辱華

南韓綜藝節目Running Man將中華民國青天白日滿地紅國旗和中華人民共和國五星旗並列，遭中國大陸網友抗議。（新浪微博照片）

南韓 綜藝節目「Running Man」開播逾十年，在亞洲擁有大批粉絲。新浪微博 網友發現，該節目中的遊戲環節將台灣與中國 、越南、菲律賓等名字並列，並放上青天白日旗滿地紅的中華民國國旗，認為這是搞「台獨」的辱華行為。「RM」這一詞條更躍升微博熱搜，閱讀量逾17億，但隨後新浪微博將「Running Man」列為非法詞彙，禁止搜尋。

環球時報7日援引據韓聯社報導，指6日播出的「Running Man」節目中，來賓在玩「Blue Marble」大富翁遊戲環節時，道具出現中華民國國旗和五星旗並列的畫面。據新浪微博網民友發布圖片，在遊戲環節中，方格為各國首都，配圖則為該國國旗。五星紅旗標示為北京，青天白日旗標誌台北，旁邊還有菲律賓、越南等其他國家的國旗與首都。網友認為，此舉是將台灣的地位獨立於中國之外，「自成一國」。

南韓綜藝節目Running Man將中華民國青天白日滿地紅國旗和中華人民共和國五星旗並列，遭中國大陸網友抗議。（新浪微博照片）

不少網友批評「RM」辱華，在今日午間，「RM」這一詞條更躍升微博熱搜榜第五位。

據香港經濟日報網，有網友留言表示，RM多年來一直是他們喜愛的綜藝節目，「這次真的很失望」，「本來今天打算快快樂樂的追RM，結果這…弄不了就停播吧，不看就不看」。還有許多網友要求節目組和主持人道歉，「希望除了製作組，主持人也都給出回應和道歉，不然真的沒法安慰自己都是製作組的鍋，和主持人無關 」。

目前，多個影音平台已將最新一集Running Man下架。

Running Man自2010年開播以來一直深受南韓觀眾喜愛，在中國也擁有大批粉絲。2014年10月，浙江衛視引進Running Man版權，打造了「奔跑吧兄弟」節目，同樣收穫大批粉絲。

曾出演過RM的南韓明星李孝利，稍早前也因為在綜藝節目上的言論，被指辱華。李孝利曾和嚴正花、華莎及Jessi組成限定女團「退貨遠征隊」。李孝利提到組成「退貨遠征隊」時未想到藝名，表示：「取個中文名怎樣？說不定會衝出國際，用『Mao（毛的讀音）』怎樣？」節目播出後引起中國網友不滿，指李孝利用中共已故領導人毛澤東的姓氏開玩笑，有辱華之嫌。