長征三號火箭殘骸掉落雲南 中國官方禁拍照討論

中國6日發射長征三號火箭，將高分14號衛星送上太空。不過部分火箭殘骸掉落雲南省境內。圖為長征三號乙運載火箭點火起飛。（中新社）

中國 6日發射長征三號火箭，將高分14號衛星送上太空 ，不過部分火箭殘骸掉落雲南省境內，官方除預發公告要求民眾配合避難，並嚴禁拍照或在網上討論，違者將依法處罰。

長征三號乙運載火箭6日上午11時58分在西昌衛星發射中心點火升空，並將搭載的高分14號衛星送入預定軌道。這顆衛星將擔負起對地觀測，並藉由光學立體測繪技術取得高解析度的立體影像任務，用以強化地理資訊系統。

綜合香港 01、搜狐網報導，高分14號衛星風光升空，但是火箭殘骸掉落地面。雲南省西雙版納傣族自治州人民政府5日發出通知，向當地居民「預告」，省內的猛海縣猛滿鎮、西定鄉、猛遮鎮與猛阿鎮部分區域劃為火箭殘骸掉落區，將進行管制，並要求當地居民配合指示避難。

通知也嚴格規範，要求當地民眾不得拍照、攝影，同時嚴禁在網路上擅自發布相關新聞、圖片、影片及言論，並嚴禁轉發相關話題的文章，如果違反規定，將追究法律責任。

此外，通知也強調，若不服從統一指揮或因個人主觀原因導致人員傷亡或生命財產受到損失，後果自行負責。

報導指出，由於過去火箭殘骸掉落地面造成民眾財產損失的新聞時有所聞，加上火箭技術被視為國防工業的一環，因此官方對於這類消息越來越謹慎。

報導提到，今年9月間，長征四號B型火箭從山西省太原發射中心升空，將「高分11號02衛星」送上太空。不過起飛後不久，其中部分殘骸掉落陝西省商洛市洛南縣，不少民宅窗戶因此被震碎。雖然根據當地民眾拍攝的影片與照片，殘骸上寫有「中國航」三個字，不過官方始終未證實是火箭殘骸。