價格取勝! 瑞典智庫：中國軍售金額躍全球第二 僅次美國

瑞典智庫報告顯示，去年中國軍售已躍居全球第二。圖為2018年珠海航展上，中國航天科工集團展示的WJ-700高空高速察打一體無人機。(中新社資料照片)

瑞典 斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）6日公布報告顯示，去年中國 武器製造業已躍居全球第二，軍售超過俄羅斯和一些歐洲主要國家，僅次於美國 。專家認為，中國軍火商銷售增長受益於解放軍裝備的更迭計畫、正在進行的航空航天海事項目和出售無人機給被西方拒售的國家。

綜合路透和華爾街日報報導，長期發布有關全球火軍交易數據的瑞典智庫SIPRI，在今年的報告中首度蒐集中國軍火商的數據，稱可查的全球25家最大型軍工企業去年的武器和軍事服務銷售總額為3610億美元（約2兆3590億人民幣），較2018年增長8.5%。其中，美國仍是排名首位，銷售占全球軍售的61%；中國約16%居次。

據報導，前述報告顯示，全球前十大軍火商中六家是美企，中企三家；英國航太系統公司（BAE Systems）排名第七。其中中國航空工業集團、中國兵器工業集團有限公司、中國兵器裝備集團有限公司，以及不久前被美國制裁的中國電子科技集團有限公司，銷售額名列前述25家軍企第6、第9、第24和第8位。位列前五的均是美國企業，包括洛克希德馬丁（Lockheed Martin）、波音（Boeing）、諾斯洛普格拉曼（Northrop Grumman）、雷神（Raytheon）和通用動力（General Dynamics）。

SIPRI高級研究員田南（音譯，Nan Tian）表示，中國軍工企業主要受惠於解放軍對軍工現代化的需求，使其主要市場仍為「內銷」。而以往的報告沒有將中國的軍工企業納入統計，主要是數據不可靠。SIPRI的數據指出，中國四大軍工企業去年總收入增加了4.8%，但這些數據不包括無法獲得的導彈製造和造船領域主要公司銷售數據。

報告指出，中國過去四年排名第一的軍工企業中國航空工業集團有限公司，去年銷售額增長了0.8%，中國最大的坦克和裝甲車製造商中國兵器工業集團公司同期則下降了0.3%，牽涉中美貿易戰的中國電子科技集團公司去年銷售額增長11%。牽頭進行此次研究的研究員露西·貝勞-蘇德羅（Lucie Beraud-Sudreau）稱，這與中國正在發展自身的航空航天和海事項目，不太優先考慮坦克和軍用車輛項目，以及北京努力減少對外國電子產品依賴有關。

美國海軍戰爭學院中國海事研究所教授艾立信 （Andrew Erickson）認為，儘管中國產品的精密度和售後服務還達不到西方標準，但在跨國貿易方面，中國傾向於進行價格戰，同時利用市場非常規現象，例如西方國家的無人機對某些國家禁售，而中國則向這些國家出售無人機。