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嫦五對接 美主持人：帶病毒給外星人

中國新聞組／北京7日電
崔娃在「每日秀」中調侃嫦娥五號登月任務，引發中國網友不滿。（取材自觀察者網）
崔娃在「每日秀」中調侃嫦娥五號登月任務，引發中國網友不滿。（取材自觀察者網）

「嫦娥五號」完成月球採土任務，引來國際媒體關注。在中國有一批粉絲的美國「每日秀」主持人「崔娃」5日在節目中也談及嫦五，但他先指中國隱瞞新冠病毒疫情，並稱此時登月可能會給外星人帶去病毒，引發大批中國網友不滿將他「拉黑」，也有人稱美國脫口秀也能當真，有失中國大國風範。

觀察者網報導，崔娃（Trevor Noah）今年1月曾在「每日秀」節目中驚嘆中國在十天之內成功建造火神山和雷神山兩座醫院的效率，並吐槽美國「裝個有線電視都沒這麼快」。這個喬段他在中國幾乎一炮而紅，收穫一批粉絲。不過5日他在節目中談到嫦娥五號的內容，讓許多中國網友感到失望與不滿。

節目先是播放一段有關嫦娥五號奔月、鑽取月球土壤的新聞視頻，崔娃話鋒一轉說「但你得承認，中國現在做這事（登月）相當華而不實，特別是每個人都發現他們在武漢疫情暴發程度，和（病例）數字問題上撒謊。」

接著他又說：「也許我們不該送人上天，摸太空中的東西」，「我不想讓外星人來到地球，對我們說：『啥玩意，朋友們，你給我們帶來了新冠疫情！』」此時，他的頭像也戲謔地改成外星人的頭像，並自言自語：「對不起，外星人，我們不是故意的！如果你肯戴上口罩，這或許有點用。」

報導說，這段內容引來不少中國網友抨擊。有網友指出：「這酸味已經越過太平洋了」，「我發現了，他只有在黑人遭到歧視不公時站出來為他的同胞說話，然後轉頭對中國人優越感十足，很不尊重，真分裂」。有網友想把他「拉黑」，並建議開放外網，14億對外開罵。

也有網友說「他說的好像也沒錯」，「認誇不認懟？這習慣不好」；也有網友稱，說啥是他的自由，「一個脫口秀大家還當真？有失我大國風範」，況且「有什麼證據表明不可能傳染外星人？」。

不過國際媒體則是聚焦在嫦五的「騰空一躍」。央視報導，BBC稱嫦娥五號將帶回更新鮮的2公斤月球樣本。此前美國宇航員和蘇聯的無人月球探測器總共取回不到400公斤的樣本，且樣本的時間都超過了30億年，而嫦五此次採集的樣本時間應不超過12億年或13億年。

英國「衛報」稱嫦五登月採樣成功代表中國的「太空夢」已進入加速階段。日本朝日新聞稱嫦五採集月壤、在環月軌道上對接等技術「都在挑戰著迄今為止難度更高的任務」。

崔娃在節目中將頭像改成「外星人」。（取材自觀察者網）
崔娃在節目中將頭像改成「外星人」。（取材自觀察者網）

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