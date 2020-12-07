嫦五對接21秒完成 從2011年開始測試逾千次

這是嫦娥五號上升器6日與軌道器返回器組合體交會對接畫面。 （新華社）

中國 月球探測器嫦娥五號上升器6日花21秒以抱爪式成功與軌道器和返回器交會對接，在距地球38萬公里以外的環月軌道實施難度極高。在此前，科研人員已進行超過1000次樣品轉移測試。

香港 文匯報報導，對接機構與樣品轉移分系統技術負責人劉仲表示，月球軌道相對於地球軌道有時延，時間走廊較小，這就對時效性要求非常高，必須一氣呵成完成對接與轉移任務，對接全步驟要在21秒內完成，1秒捕獲、10秒校正、10秒鎖緊。為此，科研人員從2011年即開始技術攻關，先後進行超過1000次樣品轉移測試，還製訂35項故障預案，從啟動開始到交會對接，全部採用自動控制。

嫦娥五號對接與樣品轉移機構由航天科技集團八院研製。據介紹，載人航天使 用的對接機構學名叫異體同構周邊式對接機構，在對接後可形成一個80公分左右的通道，方便航天員在其中穿行。嫦娥五號則採用「抱爪式機構」，具有重量輕、捕獲可靠、結構簡單、對接精度高等優點，通過增加連桿棘爪式轉移機構，實現對接與自動轉移功能的一體化。

據報導，嫦娥五號軌道器技術副總負責人胡震宇表示，所謂的抱爪，就像我們手握棍子的動作，兩個方向一用力，就可以把棍子牢牢地握在手中。探測器採用的對接機構就是由3套K形抱爪構成的，當上升器靠近時，只要對準連接面上的3根連桿，將抱爪收緊，就可以實現兩器的緊密連接。軌道器和上升器對接完成後，還要進行一個重要動作，就是將上升器上裝有月壤的樣品容器轉移到返回器中。