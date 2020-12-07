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擺脫困境！澳媒呼籲重啟對中國關係

中國新聞組／北京7日電

中澳關係持續緊張，中國官媒新華社旗下參考消息網指出，有澳媒近日刊發文章呼籲重啟對華關係，「要擺脫我們給自己製造的困境」。

報導稱，澳洲人報網站12月5日發表了題為「總理，您知道自己在中國問題上正在做什麼嗎？」的文章，作者為卡特里娜·格蕾絲·凱利。文章稱，美國的關稅歷史和公開記錄顯示，是川普挑起了與中國的這場混戰。「我們也許是不知不覺中被捲了進來。不過，川普即將離任，而我們的處境是：緊張觀望，想知道下一個垮掉的將是哪個行業。」

文章稱，今年是困難的一年，先是部分地區出現嚴重乾旱，野火肆虐，隨後暴發大流行，還有災難性的封鎖措施。「我們不需要與中國打一場貿易戰，就像我們不需要在頭上鑿個洞一樣。」

文章指出，澳洲有三分之一以上的出口收入來自對中國的銷售。西澳大學和澳洲國立大學模擬了澳中產品貿易關閉95%的影響。研究顯示，澳洲國內生產總值（GDP）將因此下降6%，實際可支配收入的損失是14%。與此同時，中國的GDP和實際可支配收入分別只會損失0.5%和2.4%。

文章還稱，如果有必要重啟我們與中國的經濟關係，通常說來，澳洲人會欣然同意。不過，這是一項重大任務，代價將是高昂的。澳洲總理莫里森必須證明，他能做的不僅僅是把事情搞得一團糟。

除此之外，報導稱，澳洲「珍珠與刺激」網站11月27日發表的澳洲前外長加雷思·埃文斯的文章稱，要想擺脫我們在對華關係問題上給自己製造的困境，對澳洲政治領導人來說，智慧的起點是認識到我們既要「與中國和睦相處，又要勇敢面對中國」。我們在經濟上對中國的嚴重依賴讓我們別無選擇，只能和睦相處。但是，對於北京的行為也存在多種合理關切，需要作出堅定而明確的回應。

此外，新民周刊刊文指出，天空新聞澳洲頻道近日「鬧笑話」，該台在報導中稱，「中國政府搞屠殺」，然而，其電視畫面上的「中國政府」竟然是1927年搞「四一二」反革命政變（清黨）的蔣介石當局。

中國 澳洲 川普

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