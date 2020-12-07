美制裁發酵 富時羅素刪除中國8支軍企關聯股票

中國鐵建是中國最大的鐵路和公路工程承包商之一。（取材自財新網）

美國 之音報導，全球知名指數 服務公司富時羅素指數 （FTSE Russell） 宣布，將從相關指數中刪除包括海康威視、中國 鐵建等八家中國軍事關聯公司的股票。

此前，美國總統川普政府11月12日發布行政命令，明確禁止美國境內任何人對華盛頓認為由中國軍方擁有或控制的中國公司進行投資。這項命令將於明年1月11日生效。

報導指出，母公司倫敦證券交易所集團（London Stock Exchange Group）發言人12月4日在聲明中說，富時羅素將放棄海康威視、中國鐵建和中國航天衛星等公司的股票。另外五家公司是中國交通建設股份有限公司、中國核工程建設集團有限公司、中國中車股份有限公司、曙光信息產業有限公司和中國化工股份有限公司。

據報導，該項決定將於12月21日生效。

上述八家中國公司排在美國五角大樓編制的「中共軍工企業」黑名單的前列。路透報導，海康威視一位發言人表示，將海康威視納入黑名單是「毫無根據的」，因為該公司從未參與過軍事用途的研發工作。該發言人在聲明中稱，「海康威視努力與美國政府充分合作，並透明地回答決策者的問題」。聲明並稱，「我們一直在努力糾正人們對公司和我們業務的誤解。」

中國鐵建則表示，無法馬上回覆路透的置評請求。其他六家公司也尚無對此相關回應。

報導指出，至於富時羅素的競爭對手、MSCI之前曾表示，其產品將根據美國法律「反映任何必要的變化」。

五角大樓近日將中國最大的芯片製造商中芯國際和石油公司中海油等四家公司添加到被禁公司名單中。富時羅素發言人Tim Benedict表示，公司已意識到這些新增內容，並稱，「我們將在適當的時候對其進行評估」。