日媒：中報稅軟體藏後門 外企恐受害

日媒報導，美國與德國的調查與情報機構近幾個月嚴正警告，獲中國政府授權的報稅軟體含有惡意程式，外國公司安裝後可能開啟「後門」。（中央社）

日本媒體報導，美國 與德國 的調查與情報機構近月罕見的聯手發出重大警告，指中國 政府強制要求外國企業安裝的稅務軟體內含間諜程式，可能開啟「後門」，讓中國可以遠端操縱公司的系統，全球金融機構恐都將受波及。北京此前曾否認相關指控。

中央社引述「日經亞洲」（Nikkei Asia）6日報導指出，美國網路安全公司Trustwave Holding在6月25日警告，中國當地銀行要求在中國境內的美國企業安裝獲中國政府授權的Intelligent Tax軟體，內含惡意程式，一旦安裝，公司系統可能被安上後門。

報導指出，若這項消息屬實，不僅安裝軟體公司的系統會被中國政府操控，透過網網相連的結算等系統，中國境內外企分公司、總公司以及全球金融機構都將處於風險之中。

美國聯邦調查局已據此在7月23日對中國境內美企發布警告稱，由百望雲（Baiwang Cloud）與航天信息股份有限公司（Aisino）供應的增值稅軟體，內含可安裝後門的惡意程式。

德國也選擇在此事上與美國「站在一起」。德國「聯邦保護憲法辦公室」8月21日對中國境內德國企業發出類似警告，建議德國企業針對這個軟體採取必要措施。

日經亞洲報導指出，百望雲自稱是中國智慧稅務與電子發票服務的龍頭供應商，航天信息是一家公開交易的資安公司。百望雲的稅務軟體叫Golden Tax，航天信息的軟體叫Intelligent Tax。但Golden Tax是由航天信息的子公司諾諾網路科技有限公司（NouNou Network Technology）開發。

兩個稅務軟體的名字不同，間諜程式被各自稱為GoldenHelper和GoldenSpy，但Trustwave公司發現兩種程式其實一樣。其中，航天信息的母公司是中國航天科工集團，中國航天科工集團前身為1956年10月成立的中國國防部第五研究院，這家集團被認為是中國飛彈武器系統最大製造商。

北京此前曾強烈否認華為等中國電信設備製造商會安裝間諜程式和開啟後門。

另據外電報導，總統川普可能允許美國商務部草擬一項行政命令，限制美國境內如亞馬遜、微軟等雲端業者與特定國家地區合作，並要求美國境內業者不得使用特定國家網路產品。報導指這項提案是針對中國、俄羅斯等國而來。