缺晶片危及汽車業？福斯中國傳停產：未如傳聞嚴重

吉林長春的一汽大眾汽車公司內，職工進行車輛裝配作業。（新華社資料照片）

中國 缺「晶片」問題已危及汽車 產業。外傳福斯汽車（中國稱大眾汽車）中國廠因高階晶片供應不足而面臨停產。大眾中國證實，晶片供應受影響，但情況未如傳聞中嚴重，正尋求解決辦法；上汽大眾則強調，沒有全面停產。

德國汽車大廠福斯（Volkswagen）在中國的兩家合資公司為上汽大眾和一汽大眾，21世紀經濟報導指出，上汽大眾從4日開始停產，一汽大眾也從本月初進入停產狀態。

此次短缺的汽車晶片將導致ESP（車身動態穩定系統）和ECU（引擎控制單元）即車載電腦兩大模組無法生產。受晶片斷供影響，只要配置了ESP和ECU的高端產品都會遇到產能問題，由於大眾汽車基本都有配備，所以影響最大。

央視財經報導，大眾中國對此表示，疫情 帶來不確定性，影響到一些特定汽車電子元件的晶片供應，中國市場全面復甦也推動需求增長，使得情況變得更嚴峻，導致一些汽車生產面臨中斷的風險。

大眾中國正在密切關注事態發展，也已經和總部、相關供應商展開協調工作，積極採取應對措施。目前，相關車輛的客戶交付沒有受到影響。

上汽大眾也回應稱，新車生產的確受到一定影響，但未如外界傳言的全面停產。上汽大眾相關人士說：「這不是突發事件，我們早有準備的。晶片市場供應是一個全球性問題，受影響的不只是汽車行業，汽車行業裡也不只影響大眾。」

另外，在中國，當前整個汽車行業都存在晶片短缺情況，並不是個別企業面臨問題，尤其是微控制器（MCU）晶片急缺，一旦因為晶片供應問題導致停產，不止大眾汽車受到影響，未來恐會蔓延到其他車廠，這樣讓車用晶片成為車企被「卡脖子」問題。

原本車用晶片占全球晶片產能約10%，然而疫情卻打亂晶片生產，居家辦公、網購造成電子消費品需求大增，晶片大廠將產能移往電子消費產品。加上汽車市場從下半年開始強勁復甦，更導致車用晶片供需失衡。

財新網報導，中國汽車零組件供應商大陸集團指出，下半年汽車市場明顯復甦，需求增加了，但一些地區的工廠仍然停產，汽車供應鏈因此出現供不應求。儘管市場要求半導體製造商能擴大產能，增加晶片供給，不過因為半導體有一定的生產周期，所以中國汽車市場缺晶片的情況，還需要六至九個月才能完全解決，影響將會一直持續至明年。