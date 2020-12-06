「假交流真宣傳」 龐培歐終止對中5計畫

美國 國務卿龐培歐 4日晚間發布聲明表示，終止五項與中國 的計畫，並稱這些計畫是「偽裝成文化交流」，由中國全額資助，作為宣傳工具。

龐培歐說，根據法律規定，美國政府雇員可使用外國政府資金旅行；美國與中東和非洲等地贊助的其他計畫是互利互惠的，被終止的計畫則是由中國政府全額資助與經營，作為軟實力宣傳工具。

龐培歐表示，由中國政府提供的計畫，訪問對象並非中國人民，是中國共產黨的官員；美國歡迎與中國人民及中共官員進行互惠和公平的文化交流，但這樣單向的計畫並非互惠互利。

龐培歐臚列五項被終止的計畫，包括「政策制定人士中國教育旅行計畫」（Policymakers Educational China Trip Program）、「美中友誼計畫」（U.S.-China Friendship Program）、「美中領導者交流計畫」（U.S.-China Leadership Exchange Program）、「美中跨太平洋交流計畫」（U.S.-China Transpacific Exchange Program）及「香港教育與文化計畫」（Hong Kong Educational and Cultural Program）。