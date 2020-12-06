我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美逾28萬死 德州確診破130萬

金山周日實施新居家令 禁戶外用餐 重擊華埠餐飲業

「假交流真宣傳」 龐培歐終止對中5計畫

記者張文馨／華盛頓報導

美國國務卿龐培歐4日晚間發布聲明表示，終止五項與中國的計畫，並稱這些計畫是「偽裝成文化交流」，由中國全額資助，作為宣傳工具。

龐培歐說，根據法律規定，美國政府雇員可使用外國政府資金旅行；美國與中東和非洲等地贊助的其他計畫是互利互惠的，被終止的計畫則是由中國政府全額資助與經營，作為軟實力宣傳工具。

龐培歐表示，由中國政府提供的計畫，訪問對象並非中國人民，是中國共產黨的官員；美國歡迎與中國人民及中共官員進行互惠和公平的文化交流，但這樣單向的計畫並非互惠互利。

龐培歐臚列五項被終止的計畫，包括「政策制定人士中國教育旅行計畫」（Policymakers Educational China Trip Program）、「美中友誼計畫」（U.S.-China Friendship Program）、「美中領導者交流計畫」（U.S.-China Leadership Exchange Program）、「美中跨太平洋交流計畫」（U.S.-China Transpacific Exchange Program）及「香港教育與文化計畫」（Hong Kong Educational and Cultural Program）。

中國 美國 龐培歐

上一則

原油寶慘賠 中國銀行遭罰5050萬

下一則

一個沒雙臂、一個不能走…山西殘障夫妻「合體」快遞

延伸閱讀

制裁中國統戰者 美拒發簽證 龐培歐籲各國抗中

制裁中國統戰者 美拒發簽證 龐培歐籲各國抗中
擴大圍堵中國 龐培歐：對統戰部等官員實施簽證制裁

擴大圍堵中國 龐培歐：對統戰部等官員實施簽證制裁
挺黃之鋒、黎智英 龐培歐控港府政治迫害

挺黃之鋒、黎智英 龐培歐控港府政治迫害
聲援黃之鋒與黎智英 龐培歐批港府政治迫害、令人震驚

聲援黃之鋒與黎智英 龐培歐批港府政治迫害、令人震驚

熱門新聞

「孔雀公主」楊麗萍被邀試餐，面前甜品糕點看起來精緻可口，但她只是「假吃」。(視頻截圖)

假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子

2020-12-02 09:00
網友將馬保國的「閃電五連鞭」配上聲光特效。(取材自澎湃新聞）

「年輕人不講武德」 馬保國造就全網狂歡？

2020-11-29 02:00
破壞婚姻的第三者故意向元配挑釁，該忍嗎？兩性專家與法律人士在節目上辯論，看法不盡相同。 (取材自南國今報)

「我正跟你先生上床…」 小三高調挑釁原配 遭狂刺7刀身亡

2020-12-05 11:00
新冠肺炎爆發初期，病患多與武漢華南海鮮市場有關，外界焦點對準商販銷售野味的黑幕。中新社

百餘頁機密文件曝光 CNN披露中國當局隱匿疫情

2020-12-01 10:21
夏姓女大生曾秀出自己的身材。（網頁截圖）

女大生校園賣淫還寫日記公開 傳染愛滋全校男恐慌

2020-11-30 11:00
中國女演員沈佳欣。圖／取自微博

發文質疑鍾南山 中國女演員被禁言15天

2020-11-28 12:43

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「我正跟你先生上床…」 小三高調挑釁原配 遭狂刺7刀身亡

「我正跟你先生上床…」 小三高調挑釁原配 遭狂刺7刀身亡
為何台灣疫情不嚴重？專家揭亞洲人免疫系統或藏玄機

為何台灣疫情不嚴重？專家揭亞洲人免疫系統或藏玄機
「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

加州55張選舉人票入袋 拜登經確認超過當選門檻

加州55張選舉人票入袋 拜登經確認超過當選門檻
北京王牌在握？ 反制美國最大的「武器」 價格已高漲

北京王牌在握？ 反制美國最大的「武器」 價格已高漲