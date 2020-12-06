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路透：美不再延長TikTok出售期限 但談判繼續

中國新聞組／北京6日電
美國外來投資審查委員會上周同意再給字節跳動公司一周時間出售TikTok在美資產，到4日截止。(Getty Images)
美國外來投資審查委員會上周同意再給字節跳動公司一周時間出售TikTok在美資產，到4日截止。(Getty Images)

香港文匯報引述路透報導，兩名消息人士表示，美國總統川普政府前日決定，不再延長影音分享應用程式TikTok出售美國業務的期限，但雙方的談判將繼續進行。

報導指出，美國外資投資委員會（CFIUS）上周同意將TikTok出售美國業務的期限，再延長一周至12月4日，讓TikTok母公司字節跳動繼續與美國企業磋商。川普在今年8月簽署行政命令，授權司法部一旦期限屆滿，便立即執行美國資產轉讓的命令，但目前不清楚華府將在何時，以及如何強制執行這項命令。

TikTok目前在美國有超過一億名用戶，川普以對美國構成國家安全威脅為由，最初要求TikTok在90天內、即11月12日前出售美國資產，但後來兩度延期，分別是15天和7天。

據報導，對於最新期限在12月4日屆滿，參與高層官員簡報會議的消息人士透露，川普已決定不再延長期限。白宮、司法部和財政部尚未就此事回應，TikTok亦拒絕評論。

南方plus客户端引述美國媒體報導，一位不願透露姓名的知情人士透露，美國財政部4日對TikTok高管表示，不會延長最後期限，但也表示，目前還不會強制出售。此舉將使TikTok和美國官員之間的談判得以繼續。

該知情人士說：「沒有正式延期，但也沒有任何強制執行的計畫，交易的完成沒有設定新的截止日期，甚至沒有一個非正式的截止日期。」

該知情人士還表示，儘管已經過了12月4日的最後期限，但川普政府暫時不會試圖對TikTok處以任何罰款或其他措施。他還補充表示，最近幾周的談判取得了一些進展，只剩下幾個懸而未決的問題。

美國 TikTok 川普

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