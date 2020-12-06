中副外長駁戰狼外交 稱中國外交只有風骨沒媚骨

中國外交部發言人趙立堅是中國戰狼外交的代表人物。(美聯社)

針對外界近年指控中國 對外執行的「戰狼外交」，中國外交部副部長樂玉成表示，這是在給中國貼標籤，是對中國外交的誤解。他指出，「戰狼外交」其實就是「中國威脅論」的另一個翻版，是另一個話語陷阱，目的就是要讓中國打不還手，罵不還口，放棄抗爭。

樂玉成5日在第三屆中國智庫國際影響力論壇上致詞時稱，今年以來，國際上的反華敵對勢力大肆攻擊打壓中國，極力向中國「甩鍋」推責，粗暴干涉中國內政，對無辜中國企業大打出手，蓄意攻擊中國共產黨和中國政治制度，脅迫他國「圍堵」、「對抗」中國，可謂無所不用其極。對於這種不擇手段的打壓遏制，我們不可能忍氣吞聲，委曲求全，「在捍衛國家利益和尊嚴問題上，中國外交從來只有風骨，沒有軟骨，更沒有媚骨。」

另外，他也說，中國從未主動挑釁別人，也沒有跑到別人家門口去挑事。他指出，現在恰恰是別人到家門口耀武揚威，對中國家務事橫加干涉，進行辱駡抹黑。「我們無路可退，不得不奮起自衛，堅定捍衛國家利益和尊嚴。」

樂玉成說，近代史上，由於中國不能很好地表述自己，別人就把中國表述成「黃禍」、「東亞病夫」。直到今天，他們還在利用歷史上形成的話語權優勢將中國汙名化、妖魔化。

樂玉成表示，中共總書記習近平 曾指出，「落後就要挨打，貧窮就要挨餓，失語就要挨駡」。大陸解決了前兩個問題，現在必須下決心解決「挨駡」的問題。

演講中樂玉成還一一駁斥國際社會關於中國「破壞國際規則」、「挑戰現行國際秩序」、在國際上四面樹敵，是「威權主義」國家等指控。他強調，中國歷來是國際秩序的維護者，全球治理的貢獻者，國際公共產品的提供者，從來都是廣交朋友、廣結善緣。

他暗批美國 「到底誰在退群毀約，到底誰在搞單邊主義、霸權主義？」「恰恰是個別大國為了打壓遏制中國，脅迫他國選邊站隊，製造非友即敵的『寒蟬效應』。」