中企被美「卡脖子」 專家：要有長期應對脫鉤的準備

中國工程院院士倪光南。環球網

5日下午，在以「疫情 下世界·危局與變局」為主題的環球時報2021年會中，專家就「化解卡脖子會不會走入新誤區」的議題，展開討論。中國 工程院院士倪光南表示，「卡脖子」怎麼解決的問題，實際上是中美科技脫鉤的問題。針對脫鉤問題，倪光南提出三個看法。

據環球網報導，倪光南表示，第一，脫鉤是人家強加於中國的，不是中國善良願望可改變的。第二，脫鉤本身能迫使中國衝出重圍，有更好的發展。「我覺得我們有可能，而且實踐證明也可以做到，通過自立自強，通過制度創新，解決脫鉤引起的困難，解決制裁引起的困難。這是一種趨勢，根據目前國際情況大形勢來看，好像目前不太有逆轉的可能，所以要有一種思想準備長期應對這種局面。」

倪光南還表示，第三，如何應對脫鉤，無非就是兩點：「一種就是有什麼條件，我就無條件答應你，大體上我覺得能夠滿足的話，中國重要的科技都不做了，都用外國的了，外國壟斷市場，我們自己就不能發展比較好的技術，整個中國領域就是用外部技術控制，就是無條件的用國外的東西替代，自己一切創新都不要做了。」

他表示，第二種就是目前的做法，「如果制裁我們，那麼我們就補齊短板，把長板拉長，爭取在制裁之下，在困難之下衝出重圍，有更好的發展。我覺得我們有可能，而且實踐證明也可以做到，通過自立自強，通過制度創新，解決脫鉤引起的困難，解決制裁引起的困難。」