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美列國防黑名單 中芯股價大跌、急另闢戰場

中國新聞組／北京5日電
中國晶片製造大廠中芯國際(SMIC)，遭美國列入國防黑名單。(路透)
中國晶片製造大廠中芯國際(SMIC)，遭美國列入國防黑名單。(路透)

美國政府3日宣布，把中芯和中海油列入軍企背景黑名單，美國投資人明年起不得投資該企業證券。雖然中芯表示，公司被列入黑名單對營運沒有重大影響，但為了反制美方制裁，中芯4日與國家基金合資成立新企業，主攻12吋積體電路晶圓及積體電路封裝系列技術。

根據美國國防部，第4批遭納入清單的企業除了中芯和中海油，還包括中國建設科技集團和中國國際工程諮詢公司，使黑名單內的企業數量增至35家。

中芯被列入黑名單後，4日在香港股市臨時停牌，停牌前股價下跌2.3%至港幣21.7元。下午恢復交易，受消息影響，盤中一度大跌逾7%；終場中芯國際港股和中股價雙雙下跌5.4%及3.3%。

遭納入清單的企業不會立即面臨懲罰措施，但根據川普上月簽署的行政命令，明年1月11日上午9時30分起，將禁止美國企業與個人，交易所有被納入清單企業的公開交易證券與衍生性商品證券，目前持有被納入清單中企證券的投資人，可在明年11月前出脫持股。

中芯國際4日發布聲明稱，其服務和產品從未涉及任何軍事用途，且皆用於民用及商用，並且強調公司被列入中國涉軍企業名單，對公司營運沒有產生重大的影響。會繼續與美國政府相關部門保持積極的交流溝通。

中國外交部發言人華春瑩表示，中方堅決反對美方無端打壓中國企業，且已多次表明嚴正立場。美方行為嚴重違背市場競爭原則和國際經貿規則，必將損害美國國家利益和自身形象。

美國商務部日前已知會國內企業在供應產品與服務給中芯前，須先取得許可。出口限制將使中芯購買設備的難度增大，未來恐陷入有錢也買不到貨的困境。

為此，中芯4日公告，中芯控股、國家積體電路基金2和亦庄國投簽訂合資合同，共同成立50億美元的合資企業，生產12吋積體電路晶圓及積體電路封裝系列，與相關技術開發和設計服務，此舉似在因應美方制裁可能帶來的後果。

對於中芯被列入美國黑名單，中國外交部發言人華春瑩表示，中方堅決反對美方無端打壓中...
對於中芯被列入美國黑名單，中國外交部發言人華春瑩表示，中方堅決反對美方無端打壓中國企業。（中央社）

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