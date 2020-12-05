與美國修好? 崔天凱：願考慮重開美領館

崔天凱稱願考慮重開美領館。 (新華網)

美國 將迎來政黨輪替，中國 駐美大使崔天凱3日在「美國大選後美中關係研討會」中表示，如果美國做好準備，中國願意考慮重開美國駐華領事館並允許美國記者重返中國，一切都取決於新當選美國總統的拜登 是否有意遏制中國。外界關注崔天凱的發言是否代表中國對美態度軟化，抑或只是對拜登新政府的試探信號？

美國在7月21日要求中國駐休斯敦總領館限時關閉後，中方旋即做出反擊，美國駐成都總領館於7月27日應中國要求閉館。

德國之聲引述南華早報報導，崔天凱表示「關閉領館並非由我方發起」，不是中國先要求外國記者離境，這一切是為了回應美國採取的行動。

崔天凱指出，北京和華盛頓能從合作中獲益，在對抗中兩敗俱傷。他認為關鍵是美國對華政策的基調，如果是遏制政策或形成一個所謂的對抗中國的戰線，那麼無論是單邊或是多邊政策，區別在於「你是自己挖陷阱，還是與朋友一起挖陷阱」。他認為美國與部分盟友的關係已經不能回到過去。

崔天凱表示，他仍然堅信若雙方能真誠地互相尊重和理解，中美能一起做很多美好的事，使兩國再次變得偉大。他期盼拜登政府在上台後，對今日的中國能有更好的理解。

崔天凱周四還在其推特上發文稱，兩國之間總是會存在差異，但任何差異都並不是對抗或冷戰、熱戰的理由。在足夠的相互尊重及理解下，「我們能管控這些差異，使其不致於破壞整體關係」。

在川普總統執政期間，中美關係因貿易、科技、安全、人權及新冠病毒等摩擦每況愈下。拜登日前已對美國媒體表示，他將暫時維持川普對中國製定的關稅。

紐約時報分析，至少在拜登執政初期，他會繼續對中國擺出強硬姿態，甚至在部分領域會強硬，但其豐富的外交經驗和對華認知有助於他理解中國問題的複雜性和敏感性，制定對華政策時會遵循外交決策原則，不會像川普一樣一味強硬。