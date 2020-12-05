200秒對決6億年！中國量子電腦「九章」 快谷歌100億倍

中國科學技術大學宣布該校成功構建76光子的量子計算原型機「九章」，速度是谷歌的100億倍。圖為光量子干涉實物圖，左下方為輸入光學部分，右下方為鎖相光路。（新華社）

在一個特定賽道上，200秒的「量子算力」，相當於目前「最強超算」6億年的計算能力！「科學」雜誌4日公布了中國 「九章」的重大突破，號稱速度比去年谷歌 發布的53個超導比特量子計算原型機「懸鈴木」快100億倍。

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新華社報導，這台由中國科學技術大學潘建偉、陸朝陽等學者研製的76個光子的量子計算原型機，推動全球量子計算的前沿研究達到一個新高度。儘管距離實際應用仍有漫漫長路，但成功實現了「量子計算優越性」的里程碑式突破。

「量子優越性」——橫亙在量子計算研究之路上的第一道難關。這是一個科學術語：作為新生事物的量子計算機，一旦在某個問題上的計算能力超過了最強的傳統計算機，就證明了量子計算機的優越性，跨過了未來多方面超越傳統計算機的門檻。

據報導，去年9月，美國 谷歌公司宣布研製出53個量子比特的計算機「懸鈴木」，對一個數學問題的計算只需200秒，而當時世界最快的超級計算機「頂峰」需要兩天，因此他們在全球首次實現了「量子優越性」。

近期，中科大潘建偉團隊與中科院上海微系統與信息技術研究所、國家並行計算機工程技術研究中心合作，成功構建76個光子的量子計算原型機「九章」。

「取名『九章』，是為了紀念中國古代著名數學專著「九章算術」。」潘建偉說。

實驗顯示，「九章」對經典數學算法高斯玻色取樣的計算速度，比目前世界最快的超算「富岳」快100萬億倍，從而在全球第二個實現了「量子優越性」。據悉，超級計算機「富岳」由日本理化學研究所與富士通共同開發。

高斯玻色取樣是一個計算概率分布的算法，可用於編碼和求解多種問題。當求解5000萬個樣本的高斯玻色取樣問題時，「九章」需200秒，而目前世界上最快的超級計算機「富岳」需6億年；當求解100億個樣本時，「九章」需10小時，「富岳」需1200億年。