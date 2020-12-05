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高科技支撐！第一面「織物版」五星旗閃耀月球

中國新聞組／北京5日電
中國國家航天局4日公布中國探月工程嫦娥五號探測器在月球表面展示五星旗的照片。(中新社)
中國國家航天局4日公布中國探月工程嫦娥五號探測器在月球表面展示五星旗的照片。(中新社)

嫦娥五號3日上升器從月面起飛，攜帶月球樣品成功進入預定環月軌道，實現中國首次地外天體起飛點火起飛前，嫦娥五號著陸器和上升器組合體實現月面五星旗展開。據了解，與嫦娥三號、嫦娥四號以及玉兔月球車上採用噴塗方式展示的五星旗不同，嫦娥五號此次展示的五星旗是一面真正的旗幟。這也是在中國航天歷史上，第一面在沒有溫控的嚴酷環境條件下的織物五星旗，成功在月球上展示。這面特殊的五星旗由國產特殊材料製作，旗幟重量僅12克，展示系統全部重量只有一公斤。

綜合中新社、香港文匯報報導，宇宙中擁有很強的電磁輻射，月球表面環境惡劣，溫差可達攝氏正負150度，這就決定了普通五星旗無法在月球上使用。

來源：YouTube

在五星旗展示系統立項初期，科研團隊設計了多種展示形式，既有通過卷軸形式展開五星旗的記憶合金展示方案、伺服升旗方案、機構展示方案，也有通過摺扇形式展開的多種方案。儘管形式各異，但科研人員通過高低溫試驗後發現，只有卷軸形式展開的五星旗比較平整，不會出現褶皺等情況。

如何保證五星旗展開時擁有足夠的強度，保持平整，研製團隊圍繞這一問題做了很多理論研究和模擬試驗。五星旗展示系統技術負責人程昌表示，科研團隊在選材上花費的時間就超過一年，最終挑選出二、三十種纖維材料，通過熱匹配性、耐高低溫、防靜電、防月球塵埃等物理試驗，最終決定採用某新型複合材料，既能滿足強度要求，又能滿足染色性能要求，從而保證五星旗能夠抵禦月表惡劣的環境，做到不褪色，不串色、不變形。

「雖然這只是一面薄薄的五星旗，但科技含量十分高。」五星旗展示系統項目指揮馬威感慨道。

圖為嫦娥五號著陸器、上升器組合體全景相機環拍成像，五星旗在月面成功展開。此外圖像...
圖為嫦娥五號著陸器、上升器組合體全景相機環拍成像，五星旗在月面成功展開。此外圖像上方可見已完成表取採樣的機械臂及採樣器。(中新社)

五星旗 低溫 中國

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月面起飛後 嫦娥五號將做月軌無人交會對接

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