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已設溫控倉庫 傳深圳機場將作中樞向全球運送疫苗

中國新聞組／北京5日電
中國疫苗外交工程曝光，深圳機場被指是分發中樞。 (取材自深圳商報)
中國疫苗外交工程曝光，深圳機場被指是分發中樞。 (取材自深圳商報)

全球研製新冠肺炎疫苗競賽進入衝刺階段，據美國有線電視新聞網（CNN）報導，中國似乎已選定深圳國際機場，做為向世界各國配送新冠疫苗的中樞。

報導稱，深圳國際機場的一間倉庫已設置有多個溫度控制的白色隔間，每個隔間都裝有顯示屏，能顯示內部温度。此外，倉庫有穿著防護裝備的安保人員在四周把守，任何進入區域的人都必須經過兩星期的隔離或是穿上全套防護服。

報導指出，該些倉儲設施總面積達350平方米，很快就會裝滿中國製造的新冠疫苗。疫苗將從深圳機場出發，透過溫控貨倉輸往世界各地。

據香港01報導，中國現有四間公司共開發出五款新冠疫苗，均已經進入Ⅲ期臨床試驗。根據國務院副總理孫春蘭的說法，中國除了要繼續科學嚴謹推進試驗，還要做好大規模生產準備。值得一提是，與美國輝瑞及莫德納的疫苗相比，中國疫苗被認為擁有至關重要的優勢，就是它們大多都不需要極低溫儲存，從而使運輸和分發更加容易。中國疫苗採用老式方法，儲存温度只需要達到標準冷藏温度，即攝氏2度到8度。至於輝瑞等的疫苗，則需要達到攝氏零下20度至零下75度的極低溫才可儲存。

疫苗 中國 機場

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