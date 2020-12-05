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中國工程院院士王軍志：6億支新冠疫苗 今年內獲批上市

記者林則宏／北京5日電
中國工程院院士王軍志4日透露，中國今年內就會有6億支滅活疫苗獲批上市。(新華社)
中國工程院院士王軍志4日透露，中國今年內就會有6億支滅活疫苗獲批上市。(新華社)

中國科研攻關組疫苗研發專班專家組副組長、中國工程院院士王軍志4日在第8次世界中西醫結合大會發表「新冠肺炎疫苗和藥物研發進展」時宣布，「關於疫苗，未來一至兩周將有大消息公布。」他透露，中國今年內就會有6億支滅活疫苗獲批上市。

據武漢長江日報與騰訊新聞報導，王軍志表示，早在疫情發生之初，科研攻關組就第一時間布局疫苗攻關任務，先後部署了滅活疫苗、重組蛋白疫苗、腺病毒載體疫苗、減毒流感病毒載體疫苗和核酸疫苗五條技術路線並行研發，組織12個中國全國優勢團隊進行聯合攻關。

截至12月2日，全球研發中的疫苗共有214個，其中51個已進入臨床研究，中國就占了14個。目前全球進入三期臨床試驗的新冠疫苗有14個，當中六個是中國的。中國進入三期臨床的六支疫苗，有四支為滅活疫苗。

王軍志說：「這本身就是我們國家多年來，在疫苗領域研發能力、技術和經驗積累的結果，體現了我國在疫苗研發方面具有比較好的技術優勢和制度優勢。」

他指出，對於滅活疫苗，在中國是比較成熟的，技術也比較好。滅活疫苗主要特點是與天然病毒結構最接近，所以應用後人體的免疫應答反應比較強，安全性也是可控的。此外，滅活疫苗也比較穩定，可在攝氏2-8度下運輸，冷鏈運輸很方便。

王軍志表示，「滅活疫苗的整個研發、生產、質量控制及安全性、有效性評價標準比較成熟。我們有豐富的經驗，採用先進的純化技術和質量控制技術，使抗原的純度達到95%以上，這和重組蛋白疫苗的標準一致。」

王軍志稱，滅活疫苗製備出來後經過多期臨床試驗，已初步得到良好的安全性和免疫原性結果。滅活疫苗必須在P3實驗室生產，如果需要大規模生產，實驗室的生物安全保障和檢測技術必須達到世界ㄧ流水平。

王軍志稱，「這方面我們國家做得非常成功，所以這一次我們國家在滅活疫苗走在全世界的前面。」

疫苗 中國 重組

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