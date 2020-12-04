中國首次地外天體起飛 嫦5上升器攜月壤15日返抵地球

嫦娥五號上升器完成「挖土」任務後已經啟程返地球。圖為上升器點火起飛模擬圖。（取材自「中國探月」）

本報系聯合報報導，停留在月球的中國 嫦娥五號上升器3日晚11時10分成功自月面起飛，已將攜帶的月壤樣品由上升器送入到預定環月軌道，準備返回地球，預計於15日返抵地球。這是中國首次實現地外天體起飛。

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中國國家航天局探月與航天工程中心微信 公眾號3日通報，2日晚上10時，經過約19小時月面工作，嫦娥五號探測器順利完成月球表面自動採樣，並已將樣品封裝保存在上升器攜帶的貯存裝置中。

嫦娥五號在完成採樣後，將採用「月球軌道無人對接」方案轉移月球樣本，3日晚間從月面起飛，在月球軌道無人交會對接，最終帶著月球土壤以接近「第二宇宙速度」（約每秒鐘11.2公里）返回地球。

嫦娥五號上升器的3000N發動機工作約6分鐘，成功起飛。與地面起飛不同，嫦娥五號上升器月面起飛不具備成熟的發射塔架系統，著陸器相當於上升器的「臨時塔架」，上升器起飛存在起飛初始基準與起飛平台姿態不確定、發動機羽流導流空間受限、地月環境差異等問題；另外由於月球上沒有導航星座，上升器起飛後，需在地面測控輔助下，借助自身攜帶的特殊敏感器實現自主定位、定姿。

點火起飛前，著上組合體實現月面五星旗 展開以及上升器、著陸器的解鎖分離。人民日報報導，此次五星旗展開是中國在月球表面首次實現五星旗的「獨立展示」。

五星紅旗月面展示模擬圖。(取材自人民日報／國家航天局)

點火起飛後，上升器經歷垂直上升、姿態調整和軌道射入三個階段，進入預定環月飛行軌道。隨後，上升器將與環月等待的軌返組合體交會對接，將月球樣品轉移到返回器，後者將等待合適的月地入射視窗，做好返回地球的準備。

這是中國首次月面採樣，面臨不少困難。嫦娥五號探測器經受住超過100度攝氏的月面高溫考驗，克服了測控、光照、電源等方面的條件約束，依託全新研製的地外天體樣品採集機構，通過機械臂表取和鑽具鑽取兩種方式分別採集月球樣品，實現了多點、多樣化自動採樣。其中，鑽具鑽取了月面下的月壤樣品，機械臂則在末端採樣器支持下，在月表開展多種採樣。為確保月球樣品在返回地球過程中，保持真空密閉以及不受外界環境影響，探測器在月面對樣品進行了密封封裝。

嫦娥五號整個任務過程約23天，著陸器預計15日降落在內蒙古的四子王旗。