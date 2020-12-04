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貿易戰 澳專家：澳洲將慘輸 中國損失如蚊子叮

中國新聞組／北京4日電

全球目光都集中在中美貿易戰，但實際上與中國展開貿易戰更激烈的國家其實是澳洲，近年來澳洲和中國之間的關係惡化。有澳洲經濟學專家指出，若中澳之間貿易戰演變成最壞的假設，澳洲國內生產總值恐損失6%，但中國僅會有0.5％的GDP受影響，宛如只受「蚊子叮咬」。

科技新報報導，與中國貿易戰已經威脅澳洲數十億美元的貿易和成千上萬的工作。據紐澳媒體The Conversation刊登西澳大學（The University of Western Australia）經濟學家Rod Tyers和澳洲國立大學（The Australian National University）經濟學高級講師Yixiao Zhou的分析，指出中國對澳洲貿易限制，恐重創澳洲經濟。

據報導，近年來中國對澳洲發起一系列貿易戰爭，波及產品包括大麥、棉花、紅肉、海鮮、糖、木材和煤炭出口。文章指出，在澳洲的出口收入中，中國市場的占比即超過三分之一，其中多為購買澳洲的鐵礦石，但中國已藉一帶一路投資非洲的鐵礦等金屬礦藏，並可能透過其他方式實多樣化鐵礦石供應，如確保巴西供應穩定。

報導指出，澳洲生產的製成品很少，很多是透過出口商品，大部分出口到中國，來支付進口的龐大支出，因此出口目的地的損失對澳洲將產生系統性的影響。如果出口下降，貿易條件指數也將下降，生活成本上升。中國出口的損失還將降低在澳洲的投資回報率，迫使金融市場將資金重新分配給世界其他地區。

報導估算，如果在最壞情況下，關閉中澳貿易的 95%，對澳洲國內生產總值和實際人均可支配收入的影響很大，分別為6%和14%，而對中國的影響只有0.5%和2.4%，宛如只受「蚊子叮咬」。

澳洲 中國 貿易戰

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