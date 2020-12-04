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澳洲國會通過新法 疑劍指中國「一帶一路」

中國新聞組╱北京4日電
澳洲維多利亞州被指擅自和中國簽「一帶一路」備忘錄。圖為雙方2018年底簽約畫面。(圖：中國大使館提供)
澳洲維多利亞州被指擅自和中國簽「一帶一路」備忘錄。圖為雙方2018年底簽約畫面。(圖：中國大使館提供)

中澳關係因為漫畫風波跌至新低後，澳洲總理莫里森忙著「滅火」，他3日表示希望與中國進行「公開及定期對話」、「愉快共存」。就在莫里森再為雙邊關係降溫之際，澳洲國會卻扮「黑臉」，通過新法案、授權聯邦政府可否決各省與外國政府達成的協議。外界分析，國會是衝著中國而來，阻止維多利亞州等地方政府自己和中國建立友好關係。

環球網引述路透報導，法案通過後，聯邦政府可以阻止澳洲各州、地方議會、機構等與外國政府達成一切協議，例如2018年維多利亞州與中國之間的「一帶一路」協議。

報導稱，莫里森在坎培拉表示，「我本人及我所在政府的立場是尋求建設性接觸，與中國的關係是互惠互利的，這對我們兩國都有好處。」他說，中方凍結雙邊高層接觸，不符合中國利益。

莫里森也表示：「我們為澳洲做出的政策、計畫和規定都是在澳洲這片土地上做出的，並且都是出自我們的需求和利益。」

路透評論說，雖然莫里森強調新法案不針對任何國家，但分析人員廣泛認為這是在針對中國，例如墨爾本大學亞洲研究機構的梅莉薩康利泰勒說道：「這（法案）將再次引發（中澳）兩國關係的惡化。」

據報導，新法案宣稱任何與外國政府的協議如果「對澳洲亞外交關係有負面影響」或者「與澳洲對外政策不一致」，外交部長都有權否決。

今年5月，澳政府官員曾對維多利亞州與中方簽署的「一帶一路」協議指手畫腳。據澳媒當時報導，澳洲內政部長達頓等官員近期表示，「一帶一路」是中國政府的宣傳策略，維多利亞州與中方簽署「一帶一路」協議缺乏透明度，共產主義政權的價值觀與澳洲的不同。

對此，中國外交部發言人趙立堅當時回應說，中方同維多利亞州在「一帶一路」框架下開展成功的合作實踐，是雙方從增進民眾福祉出發，經友好協商後共同確定、實施的，完全合理合法、光明正大。澳洲個別政客的無端指責是完全站不住腳的，只能暴露他們漠視澳洲民眾利益、破壞中澳關係的險惡用心。

中澳關係因為漫畫風波跌至新低後，澳洲總理莫里森忙著「滅火」。(視頻截圖)
中澳關係因為漫畫風波跌至新低後，澳洲總理莫里森忙著「滅火」。(視頻截圖)

澳洲 中國 一帶一路

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