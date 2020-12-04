路透：中芯、中海油 3日已列入美國「黑名單」

川普對中施壓再出招，禁新疆棉花進口。(中新社)

川普在卸任前持續對中國 施壓。路透援引知情人士及其獲得文件最新爆料稱，中芯國際和中國海洋石油3日被列入「中共軍工企業」黑名單，目前已有35家中企名列其中。路透稱此舉可能會在拜登就職前加劇中美緊張關係。

此外，白宮並以涉嫌侵犯人權為由，禁止新疆生產建設兵團生產的棉花與相關產品輸入美國 。

美國國防部指出，國防部堅決反對中國軍民融合發展戰略，這項戰略透過看似是民間實體的中國企業、大專院校與研究計畫，確保解放軍獲得先進技術與專業知識，支持解放軍現代化目標。

環球網報導，中國外交部發言人華春瑩 日前已就此多次闡明中方立場，中方堅決反對將中方有關企業合作政治化的做法，希望美方為中國企業經營提供公平、公正、非歧視的環境，而不是濫用國家安全名義對中國企業實施制裁或採取歧視性限制措施。

對於美國以涉嫌侵犯人權為由，禁止新疆棉花與相關產品入境一事，華春瑩3日表示，美方通過施壓、制裁等手段限制打壓新疆企業，擾亂新疆穩定發展繁榮，難道不是要在新疆製造「強制失業」、「強制貧困」嗎？

華春瑩指出，美方個別政客一方面聲稱關心和保護新疆少數民族的權利，另一方面卻通過施壓、制裁等手段限制和打壓新疆的企業，擾亂新疆的穩定繁榮發展。

最後，華春瑩強調，中方敦促美方個別的政客尊重基本事實，停止借涉疆問題干涉中國內政。中方將繼續採取必要的措施維護中國有關方面和企業的合法權益。