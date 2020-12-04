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有準備了! 中企撤退美股 5年來最快速

編譯林奕榮、記者蔡敏姿／即時報導
中國企業曾十分熱衷前往美國上市，如今受中美關係惡化影響，正在加速撤離美股。（路透）
中國企業曾十分熱衷前往美國上市，如今受中美關係惡化影響，正在加速撤離美股。（路透）

美國於周三通過一項議案「外國公司問責法」規定，如果沒有遵守美國公眾公司會計監督委員會的審計標準，所有外國企業將可能無法在美國的任何證券交易所上市。對此，中國企業已有所準備，正以近五年來最快的速度撤離美股

公開資料顯示，美國股市的總市值高達31兆美元，其中，有一部分是外企的市值。在美股市值前十強中，阿里巴巴位列第五位。

報導稱，中企正以近五年來最快的速度撤離美股，今年宣布在美退市的中資企業已有四家，規模達到81億美元。此外，阿里巴巴、網易、京東等科技巨頭也紛紛前往香港二次上市，隨時為在美股退市做準備。

專家認為，美國眾議院通過法案，要求不受美國審計規則規範的中國企業下市，只會對美中兩國的金融關係帶來象徵性的衝擊，只是「虛張聲勢」，因相較於十年前，在美下市對中企籌資能力的實質影響，已大幅降低，中企已有許多籌資來源，預料中企尋覓其他掛牌地點的第二上市浪潮將會持續。

華爾街日報指出，2010年，眾院金融服務委員會曾關注中企下市議題；當時中國尚未啟動「滬港通」、「深港通」這兩個股市交易互聯互通機制，港資無法購買在上海、深圳上市的股票。

如今，外資持有的上海A股總市值今年來已數度改寫新高，截至11月底已增至約3540億美元，較去年同期成長65%，且外資持股規模僅占A股總規模不到4%，仍有可觀的成長空間。 

即使中企需轉往香港掛牌籌資，也不會受到太大的衝擊或限制。多數華爾街投資人在香港設有據點，能在當地購買在美除牌、在香港二次上市的中企股票。香港交易所股價今年來上漲逾50%，便是反映這個前景。

美國 香港 美股

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