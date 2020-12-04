違規就退市!美通過新法鍘中企 華春瑩批政治打壓

川普政府下台之前再對中國 祭狠招。美國 聯邦眾議院2日通過法案，要求在美國交易所掛牌上市的外國公司，必須遵守美國的審計標準，否則將面臨退市，外界認為這明顯是針對中國而來。中國外交部發言人華春瑩3日對此表示，這是美國對中企進行政治打壓的一個具體的行動，「我們堅決反對美方將證券 監管政治化的做法」。

美國眾議院通過的這項「外國公司問責法案」規定，未來任何外國企業連續3年不遵守美國審計標準，或無法證明不受外國政府控制，將禁止該企業在美國證交所掛牌，已上市的中企將退市。

雖然法案適用於各國企業，但華爾街日報等媒體認為，這項法案顯然就是針對中企而來。根據標普全球市場財智，目前約有逾250家總部位於中國或香港的企業在美上市，總市值超過2兆美元。

據指出，這項新法將給中國電商巨擘阿里巴巴、拼多多，及中國石油天然氣公司等在美國證券交易所掛牌的中企3年時間，接受「美國上市公司會計監督管理委員會」的審核，以符合美國審計標準，若無法通過將面臨退市。法案也要求在美上市的外企揭露，是否受到中國共產黨或其他外國政府控制。

這項法案將送川普簽署後生效。路透引述來自白宮的消息，川普將簽署這項法案。

來自中國的瑞幸咖啡今年5月在美上市，隨即爆發財務造假，美國國會意圖強化對外國企業的管理，要求企業必須證明他們不受外國政府的控制，跨黨派參議員提出「外國公司問責法案」。參議院今年5月通過此法案時，阿里巴巴的美國股價應聲下跌超過2％。

提案者之一的民主黨籍聯邦參議員范霍倫表示，美國投資人被看似合法的中企騙錢，這些企業根本沒像一般公司一樣遵守規定，形同中國透過美國的證券交易來利用美國人。

參眾兩院通過這項法案，問題爭議在於中國拒絕讓美國上市公司會計監督管理委員會對在美交易所掛牌的中企進行審計。

中企在美國證交所可能面臨下市懲罰，將牽動鉅額的資本流動，中企紛紛到紐約上市籌資的時代也將告終，可能打擊紐約證交所與那斯達克交易所。

對此，中國外交部對此表示，美國這是對外國企業歧視性政策。美方行動只不過就是美國對中國的企業進行政治打壓的一個具體的行動，也是希望遏制中國發展的具體表現。中國堅決反對。

BBC報導，隨著中美貿易持續對峙，外交和科技領域摩擦加劇，這項新法案引發對全球最大兩個經濟體「金融脫鉤」的擔憂。中企若被強行退市，這把斬向中資企業的大刀，也將不可避免地傷及美國投資者。