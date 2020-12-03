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未通過審計就下市！美眾院通過法案 嚴審中企

記者張文馨／華盛頓報導

美國聯邦眾議院2日無異議通過法案，未來任何外國企業連續3年不遵守美國審計標準，或無法證明不受外國政府控制，將禁止該企業的證券在美國證交所掛牌，已上市的中企將退市；白宮表示，美國總統川普將簽署這部法案，令其生效。

新法將給中國電商巨擘阿里巴巴、拼多多，及中國石油天然氣公司等中企3年的時間，接受「美國上市公司會計監督管理委員會」（U.S. Public Company Accounting Oversight Board）的審核，以符合美國審計標準，若無法通過將面臨退市。

來自中國的瑞幸咖啡今年5月在美上市，隨即爆發財務造假，美國國會意圖強化對外國企業的管理，要求企業必須證明他們不受外國政府的控制，跨黨派參議員提出「外國公司問責法案」（Holding Foreign Companies Accountable Act）；雖然新法適用所有外國企業，參議員們在今年5月法案通過時就表示，主要鎖定中國企業。

聯邦參議院通過立法之際，阿里巴巴的美國股價應聲下跌超過2%。

眾議院通過這項法案後，兩院已達成共識，就待川普簽署生效；總統有10天考慮簽署或提出反對，若什麼都不做，法案即在10天後自動生效。路透引述來自白宮的消息，川普將簽署這項法案。

提案者之一的民主黨籍聯邦參議員范霍倫（Chris Van Hollen）表示，美國投資人被看似合法的陸企騙錢，這些企業根本沒像一般公司一樣遵守規定；中國透過美國的證券交易來利用美國人，眾議院加入參議院共同抵抗這有害的現狀。

美國政府持續加大對中國的打擊力道，美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普政府2日宣布，將禁止來自中國新疆地區大多數的棉花及其商品進口；這是繼今年9月限制相關產品後，美國國土安全部再度擴大對相關產品的禁令。

新疆地區為中國主要棉花產地，美國政府曾以制裁新疆高官和限制部分產品進口等方式，凸顯在新疆發生的迫害人權事件。

CNN報導，這次為美國政府第6度擴大禁令，鎖定主要棉商「新疆生產建設兵團」，授權美國海關可以暫扣來自新疆生產建設兵團的棉花商品，除非能證明這些貨物並非源自強迫勞動生產。

國土安全部副部長古辛納利（Ken Cuccinelli）表示，雖然這次禁令不是針對新疆整體地區，但新疆生產建設兵團的產量龐大，這次禁令將造成巨大影響：古辛納利也說，仍持續考慮全區進口禁令，這將作為美國政府可採取的下一步對策。

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