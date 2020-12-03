嫦5登月漏夜趕工 僅打包2公斤月壤避免火箭超重

經過約19小時月面工作，探月工程嫦娥五號探測器順利完成月球表面自動採樣，並已按預定形式將樣品封裝保存在上升器攜帶的儲存裝置中。（取材自人民日報）

嫦娥五號探測器12月1日午夜剛剛著陸月球就「漏夜趕工」，開啟「挖土」模式。截至2日22時，經過約19小時月面工作，嫦娥五號已順利採樣並完成「打包」，將月壤樣本樣品封裝保存在儲存裝置中。至於為何千里迢迢赴月球卻只取回兩公斤月壤，專家表示，這是為避免超過火箭的運載能力。

人民日報報導，嫦娥五號探測器已順利完成月球表面自動採樣，並按預定形式將樣品封裝保存在上升器攜帶的儲存裝置中。為確保月球樣品在返回地球過程中，保持真空密閉以及不受外界環境影響，探測器在月面對樣品進行了密封封裝。

香港 文匯報報導，中國 探月工程嫦娥五號任務新聞發言人裴照宇表示，月壤採集量的多少會影響到容器的大小，進而影響到整個嫦娥五號探測器的體積、重量，以及推進劑需求。以兩公斤的採樣量作為初始值來設計探測器，嫦娥五號探測器的總重量達到8.2噸。如果增加月壤樣品的量，會超過火箭的運載能力，目前採樣兩公斤的設計是平衡後的結果。

據報導，為了提高採樣的可靠性，增加樣品的多樣性，嫦娥五號任務將通過鑽取和表取兩種方式採集樣品。裴照宇表示，目前設計是鑽取0.5公斤，表取1.5公斤。他強調，當著陸器成功著陸月球表面後，要在有限時間裡完成地形勘察、鑽取和表取等多項工作。儘管設定了兩公斤的採樣量，但這並不能作為最終衡量任務成敗的標準。

報導引述航天科技集團五院的專家表示，表取是在月球的表面採集樣品， 鑽取獲得月面以下的樣品。嫦娥五號的表取是全球首次月面無人自主採樣任務，研究人員設計了三個產品，有個四自由度採樣機械臂，末端還帶有兩種採樣器，一種是可以實現鏟挖，一種是可以實現淺鑽，來實現不同類型月壤的採集。