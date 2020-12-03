我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐巴馬、布希、柯林頓 3前總統願公開接種疫苗

金山灣區再現疫情裁員潮 總數超過2000人

嫦5登月漏夜趕工 僅打包2公斤月壤避免火箭超重

中國新聞組／北京3日電
經過約19小時月面工作，探月工程嫦娥五號探測器順利完成月球表面自動採樣，並已按預定形式將樣品封裝保存在上升器攜帶的儲存裝置中。（取材自人民日報）
經過約19小時月面工作，探月工程嫦娥五號探測器順利完成月球表面自動採樣，並已按預定形式將樣品封裝保存在上升器攜帶的儲存裝置中。（取材自人民日報）

嫦娥五號探測器12月1日午夜剛剛著陸月球就「漏夜趕工」，開啟「挖土」模式。截至2日22時，經過約19小時月面工作，嫦娥五號已順利採樣並完成「打包」，將月壤樣本樣品封裝保存在儲存裝置中。至於為何千里迢迢赴月球卻只取回兩公斤月壤，專家表示，這是為避免超過火箭的運載能力。

人民日報報導，嫦娥五號探測器已順利完成月球表面自動採樣，並按預定形式將樣品封裝保存在上升器攜帶的儲存裝置中。為確保月球樣品在返回地球過程中，保持真空密閉以及不受外界環境影響，探測器在月面對樣品進行了密封封裝。

香港文匯報報導，中國探月工程嫦娥五號任務新聞發言人裴照宇表示，月壤採集量的多少會影響到容器的大小，進而影響到整個嫦娥五號探測器的體積、重量，以及推進劑需求。以兩公斤的採樣量作為初始值來設計探測器，嫦娥五號探測器的總重量達到8.2噸。如果增加月壤樣品的量，會超過火箭的運載能力，目前採樣兩公斤的設計是平衡後的結果。

據報導，為了提高採樣的可靠性，增加樣品的多樣性，嫦娥五號任務將通過鑽取和表取兩種方式採集樣品。裴照宇表示，目前設計是鑽取0.5公斤，表取1.5公斤。他強調，當著陸器成功著陸月球表面後，要在有限時間裡完成地形勘察、鑽取和表取等多項工作。儘管設定了兩公斤的採樣量，但這並不能作為最終衡量任務成敗的標準。

報導引述航天科技集團五院的專家表示，表取是在月球的表面採集樣品， 鑽取獲得月面以下的樣品。嫦娥五號的表取是全球首次月面無人自主採樣任務，研究人員設計了三個產品，有個四自由度採樣機械臂，末端還帶有兩種採樣器，一種是可以實現鏟挖，一種是可以實現淺鑽，來實現不同類型月壤的採集。

圖為嫦娥五號著陸器和上升器組合體著陸後全景相機環拍成像。(中新社)
圖為嫦娥五號著陸器和上升器組合體著陸後全景相機環拍成像。(中新社)

中國 香港

上一則

未通過審計就下市！美眾院通過法案 嚴審中企

下一則

235億分手費 中國疫苗大王杜偉民前妻登富豪榜

延伸閱讀

嫦娥五號月球挖土19小時 「打包」完成！

嫦娥五號月球挖土19小時 「打包」完成！
邊飛邊找落點…嫦娥5號著陸月球 開工「挖土」

邊飛邊找落點…嫦娥5號著陸月球 開工「挖土」
嫦娥五號探測器成功著陸 將展開月球採樣工作

嫦娥五號探測器成功著陸 將展開月球採樣工作
嫦娥五號成功實施近月制動 進入環月軌道

嫦娥五號成功實施近月制動 進入環月軌道

熱門新聞

爸其貌不揚，卻生出高顏值兒，做4次鑑定才知這麼回事。取材自網易新聞

兒太帥疑非親生？ 爸做4次鑑定才知怎麼回事

2020-11-25 08:32
中馬友誼大橋竣工於2018年，被當時的馬爾地夫總統稱作是兩國關係的「里程碑」。(取材自新華網)

CNN：中國人在印度洋造的這座橋 把印度急壞了

2020-11-25 20:34
新冠肺炎爆發初期，病患多與武漢華南海鮮市場有關，外界焦點對準商販銷售野味的黑幕。中新社

百餘頁機密文件曝光 CNN披露中國當局隱匿疫情

2020-12-01 10:21
網友將馬保國的「閃電五連鞭」配上聲光特效。(取材自澎湃新聞）

「年輕人不講武德」 馬保國造就全網狂歡？

2020-11-29 02:00
夏姓女大生曾秀出自己的身材。（網頁截圖）

女大生校園賣淫還寫日記公開 傳染愛滋全校男恐慌

2020-11-30 11:00
「孔雀公主」楊麗萍被邀試餐，面前甜品糕點看起來精緻可口，但她只是「假吃」。(視頻截圖)

假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子

2020-12-02 09:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
男婚後驚覺手感不對 原來65歲妻謊報：其實73歲

男婚後驚覺手感不對 原來65歲妻謊報：其實73歲
假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子

假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子
CIA設施涉選舉舞弊、特種部隊攻入戰死？美軍回應了

CIA設施涉選舉舞弊、特種部隊攻入戰死？美軍回應了
醫師用心整理 1張表讓你秒懂新冠肺炎3大疫苗優缺點

醫師用心整理 1張表讓你秒懂新冠肺炎3大疫苗優缺點
胡錫進勾搭下屬 有2個私生子？環時副總編輯舉報

胡錫進勾搭下屬 有2個私生子？環時副總編輯舉報