澳洲頻惹中國？紐時：藉抗中向美表態

中國和澳洲近年緊張關係持續升級。(路透)

中國 外交部發言人趙立堅一則譴責澳洲 軍方在阿富汗濫殺平民的貼文，引來澳洲總理莫里森與該國政界罕見強烈反擊。對此，紐約時報評論指出，莫里森高分貝回擊，反映了澳洲夾在中美兩國超級大國間的不安和焦慮中，企圖藉著抗中向美表態，勸誘美國 與自己建立更深的關係。

紐約時報2日發表的「面對中國箝制，澳洲的反擊與求助」評論中指出，澳洲近年一直將自己置於勇敢對抗中國全球努力的前線；莫里森這次要求中國政府就趙立堅的推文道歉，同時卻又呼籲與北京調整關係，這種翻轉中無意地讓世界聽到了澳洲內部疑慮重重的對話。

澳洲人們擔心，川普卸任後，白登政府將把注意力更多地放在重建與歐洲的關係上，而不是放在美國的太平洋夥伴身上。這讓澳洲在抵制中國影響方面更深地陷入了懇求幫助的境地。「他不得不小心行事，因為澳洲的砝碼有限」，澳洲國立大學國際安全教授約翰·布拉克斯蘭說。

隨著美國的衰落或冷漠，以及中國主導地位的上升，讓依賴美國的大多數澳洲人充滿了恐懼。雪梨大學中國近代史高級講師戴維·布羅菲說，這種恐慌感讓澳洲認為，「僅僅等著美國的重返是不夠的；澳洲必須證明它能做也會做更多的事情」。這也使澳洲放棄長期以來對中國採取的「少說話」做法，改為「做必須做的事情」，與中國輪流在麥克風前互罵就是其一。

評論並稱 ，趙立堅的推文是為轉移外界對中國侵犯人權行為的批評，莫里森本可不理睬，卻採取反擊。「他們似乎有意激怒莫里森」，澳洲國立大學教授戰略研究的前情報官員休·懷特說，「這令人擔憂。在任何這種戰鬥中，要非常小心，不要做出對手希望你做的事情」；這件事已讓澳洲和莫里森「顯得過於緊張和軟弱」。

環球時報評論則稱，莫里森儼然一副澳洲只是中美爭鬥的「受害者」的姿態，若他的考量如紐約時報所說是做給美國看，那就顯得非常虛偽了。

觀察者網引述南華早報分析指出，澳洲一直幻想在中澳貿易爭端中得到「民主夥伴」國家的支持，但現實是，它只能靠自己。

澳洲新聞網1日報導稱，在進口等許多方面，澳洲「非常依賴中國」。西澳大學溫斯洛普經濟學教授羅德·泰勒指出，如果中澳展開「全面貿易戰」，那麼澳洲估計將損失6%的GDP。