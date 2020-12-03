澳洲頻惹中國？紐時：藉抗中向美表態
中國外交部發言人趙立堅一則譴責澳洲軍方在阿富汗濫殺平民的貼文，引來澳洲總理莫里森與該國政界罕見強烈反擊。對此，紐約時報評論指出，莫里森高分貝回擊，反映了澳洲夾在中美兩國超級大國間的不安和焦慮中，企圖藉著抗中向美表態，勸誘美國與自己建立更深的關係。
紐約時報2日發表的「面對中國箝制，澳洲的反擊與求助」評論中指出，澳洲近年一直將自己置於勇敢對抗中國全球努力的前線；莫里森這次要求中國政府就趙立堅的推文道歉，同時卻又呼籲與北京調整關係，這種翻轉中無意地讓世界聽到了澳洲內部疑慮重重的對話。
澳洲人們擔心，川普卸任後，白登政府將把注意力更多地放在重建與歐洲的關係上，而不是放在美國的太平洋夥伴身上。這讓澳洲在抵制中國影響方面更深地陷入了懇求幫助的境地。「他不得不小心行事，因為澳洲的砝碼有限」，澳洲國立大學國際安全教授約翰·布拉克斯蘭說。
隨著美國的衰落或冷漠，以及中國主導地位的上升，讓依賴美國的大多數澳洲人充滿了恐懼。雪梨大學中國近代史高級講師戴維·布羅菲說，這種恐慌感讓澳洲認為，「僅僅等著美國的重返是不夠的；澳洲必須證明它能做也會做更多的事情」。這也使澳洲放棄長期以來對中國採取的「少說話」做法，改為「做必須做的事情」，與中國輪流在麥克風前互罵就是其一。
評論並稱 ，趙立堅的推文是為轉移外界對中國侵犯人權行為的批評，莫里森本可不理睬，卻採取反擊。「他們似乎有意激怒莫里森」，澳洲國立大學教授戰略研究的前情報官員休·懷特說，「這令人擔憂。在任何這種戰鬥中，要非常小心，不要做出對手希望你做的事情」；這件事已讓澳洲和莫里森「顯得過於緊張和軟弱」。
環球時報評論則稱，莫里森儼然一副澳洲只是中美爭鬥的「受害者」的姿態，若他的考量如紐約時報所說是做給美國看，那就顯得非常虛偽了。
觀察者網引述南華早報分析指出，澳洲一直幻想在中澳貿易爭端中得到「民主夥伴」國家的支持，但現實是，它只能靠自己。
澳洲新聞網1日報導稱，在進口等許多方面，澳洲「非常依賴中國」。西澳大學溫斯洛普經濟學教授羅德·泰勒指出，如果中澳展開「全面貿易戰」，那麼澳洲估計將損失6%的GDP。
上一則
中澳漫畫風波／阿富汗時報：歡迎中國譴責澳軍
下一則
FB留言