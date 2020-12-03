我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐巴馬、布希、柯林頓 3前總統願公開接種疫苗

金山灣區再現疫情裁員潮 總數超過2000人

澳洲頻惹中國？紐時：藉抗中向美表態

中國新聞組／北京3日電
中國和澳洲近年緊張關係持續升級。(路透)
中國和澳洲近年緊張關係持續升級。(路透)

中國外交部發言人趙立堅一則譴責澳洲軍方在阿富汗濫殺平民的貼文，引來澳洲總理莫里森與該國政界罕見強烈反擊。對此，紐約時報評論指出，莫里森高分貝回擊，反映了澳洲夾在中美兩國超級大國間的不安和焦慮中，企圖藉著抗中向美表態，勸誘美國與自己建立更深的關係。

紐約時報2日發表的「面對中國箝制，澳洲的反擊與求助」評論中指出，澳洲近年一直將自己置於勇敢對抗中國全球努力的前線；莫里森這次要求中國政府就趙立堅的推文道歉，同時卻又呼籲與北京調整關係，這種翻轉中無意地讓世界聽到了澳洲內部疑慮重重的對話。

澳洲人們擔心，川普卸任後，白登政府將把注意力更多地放在重建與歐洲的關係上，而不是放在美國的太平洋夥伴身上。這讓澳洲在抵制中國影響方面更深地陷入了懇求幫助的境地。「他不得不小心行事，因為澳洲的砝碼有限」，澳洲國立大學國際安全教授約翰·布拉克斯蘭說。

隨著美國的衰落或冷漠，以及中國主導地位的上升，讓依賴美國的大多數澳洲人充滿了恐懼。雪梨大學中國近代史高級講師戴維·布羅菲說，這種恐慌感讓澳洲認為，「僅僅等著美國的重返是不夠的；澳洲必須證明它能做也會做更多的事情」。這也使澳洲放棄長期以來對中國採取的「少說話」做法，改為「做必須做的事情」，與中國輪流在麥克風前互罵就是其一。 

評論並稱 ，趙立堅的推文是為轉移外界對中國侵犯人權行為的批評，莫里森本可不理睬，卻採取反擊。「他們似乎有意激怒莫里森」，澳洲國立大學教授戰略研究的前情報官員休·懷特說，「這令人擔憂。在任何這種戰鬥中，要非常小心，不要做出對手希望你做的事情」；這件事已讓澳洲和莫里森「顯得過於緊張和軟弱」。

環球時報評論則稱，莫里森儼然一副澳洲只是中美爭鬥的「受害者」的姿態，若他的考量如紐約時報所說是做給美國看，那就顯得非常虛偽了。

觀察者網引述南華早報分析指出，澳洲一直幻想在中澳貿易爭端中得到「民主夥伴」國家的支持，但現實是，它只能靠自己。

澳洲新聞網1日報導稱，在進口等許多方面，澳洲「非常依賴中國」。西澳大學溫斯洛普經濟學教授羅德·泰勒指出，如果中澳展開「全面貿易戰」，那麼澳洲估計將損失6%的GDP。

澳洲 中國 美國

上一則

中澳漫畫風波／阿富汗時報：歡迎中國譴責澳軍

下一則

中澳漫畫風波／美法紐都挺澳洲 轟中散布假信息

延伸閱讀

中澳漫畫風波升級國際事件? 美法紐挺澳洲、批中國

中澳漫畫風波升級國際事件? 美法紐挺澳洲、批中國
中國不滿趙立堅假圖受關注 阿爾登：原則問題

中國不滿趙立堅假圖受關注 阿爾登：原則問題
「戰狼畫手」烏合麒麟新作品 點名澳洲總理莫里森

「戰狼畫手」烏合麒麟新作品 點名澳洲總理莫里森
澳洲議員籲抵制中國貨 環球時報：好大的口氣

澳洲議員籲抵制中國貨 環球時報：好大的口氣

熱門新聞

爸其貌不揚，卻生出高顏值兒，做4次鑑定才知這麼回事。取材自網易新聞

兒太帥疑非親生？ 爸做4次鑑定才知怎麼回事

2020-11-25 08:32
中馬友誼大橋竣工於2018年，被當時的馬爾地夫總統稱作是兩國關係的「里程碑」。(取材自新華網)

CNN：中國人在印度洋造的這座橋 把印度急壞了

2020-11-25 20:34
新冠肺炎爆發初期，病患多與武漢華南海鮮市場有關，外界焦點對準商販銷售野味的黑幕。中新社

百餘頁機密文件曝光 CNN披露中國當局隱匿疫情

2020-12-01 10:21
網友將馬保國的「閃電五連鞭」配上聲光特效。(取材自澎湃新聞）

「年輕人不講武德」 馬保國造就全網狂歡？

2020-11-29 02:00
夏姓女大生曾秀出自己的身材。（網頁截圖）

女大生校園賣淫還寫日記公開 傳染愛滋全校男恐慌

2020-11-30 11:00
「孔雀公主」楊麗萍被邀試餐，面前甜品糕點看起來精緻可口，但她只是「假吃」。(視頻截圖)

假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子

2020-12-02 09:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
男婚後驚覺手感不對 原來65歲妻謊報：其實73歲

男婚後驚覺手感不對 原來65歲妻謊報：其實73歲
假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子

假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子
CIA設施涉選舉舞弊、特種部隊攻入戰死？美軍回應了

CIA設施涉選舉舞弊、特種部隊攻入戰死？美軍回應了
醫師用心整理 1張表讓你秒懂新冠肺炎3大疫苗優缺點

醫師用心整理 1張表讓你秒懂新冠肺炎3大疫苗優缺點
胡錫進勾搭下屬 有2個私生子？環時副總編輯舉報

胡錫進勾搭下屬 有2個私生子？環時副總編輯舉報