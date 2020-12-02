落月點「風暴洋」 仍屬探測處女地

圖為嫦娥五號探測器著上組合體太陽能帆板打開示意圖。(中新社)

嫦娥五號探測器1日晚間降落在月球正面風暴 洋北部呂姆克山、夏普月溪附近，據悉，這是中國 探測器第三次在月球表面成功軟著陸。而落月點「風暴洋」仍屬月球探測「處女地」，隨著此次嫦娥五號的造訪，月球風暴洋也成了關注焦點。

新華社報導，主動減速、快速調整、迅速接近、精準選點、穩步著陸……整個落月過程，一系列複雜精細的動作都由嫦娥五號自主完成。

落月的關鍵在於「平穩」二字。嫦娥五號落月時，撞擊月面會形成較大的衝擊，必須設計相應的著陸緩衝系統，吸收著陸的衝擊，保證探測器不翻倒、不陷落，這是落月的技術難題之一。而著陸緩衝機構，通俗地說就是嫦娥五號的「腿」。

這四條緩衝、支撐一體化的「腿」，是由嫦娥五號機構分系統團隊精心設計研製。據介紹，著陸緩衝機構具有完全自主知識產權的「偏置收攏、自我壓緊」式方案，保證了收攏簡單、展開可靠，解決了著陸緩衝、著陸穩定性等多方面的問題。

與嫦娥三號的著陸緩衝設計方案相比，由於任務難度增加，嫦娥五號任務的著陸緩衝能力要求提高了30%，但機構重量指標卻減少了5%，這為研製團隊帶來了不小的難題。

另外，此次嫦娥五號的月球著陸區域名叫「風暴洋」，周圍有1300米高的火山群，環境之險峻，讓嫦娥五號此行更加充滿探險的意味。隨著嫦娥五號的造訪，月球風暴洋舉世聞名。

報導稱，科學家們認為，著陸在此是十分明智的選擇。從地球上看起來，這裡更像是廣闊、黑暗的熔岩平原。過去，這裡還從未有過任何人類探測器到訪過的足跡。

為何選擇在這裡？雖然這裡和嫦娥三號在月球虹灣著陸點的緯度基本相當，但根據目前研究成果，這塊區域形成的地質年代較短，約37億年。中科院國家天文台專家表示，此次嫦娥五號有望獲取最年輕的月球返回樣品，在月球火山活動和演化歷史研究等方面取得原創性的科學成果。