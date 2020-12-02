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中國泡菜國際標準問世 南韓：與韓式泡菜無關

中國新聞組／北京2日電
泡菜標凖的歸屬引發了中韓兩國網友的口水戰。(Getty Images)
泡菜標凖的歸屬引發了中韓兩國網友的口水戰。(Getty Images)

從端午節到漢服，中韓文化之爭再添一筆。中國四川的醃製蔬菜泡菜（pao cai）上周獲得ISO認證，環球時報稱中國主導泡菜業國際標凖，並稱南韓的「泡菜宗主國」地位名存實亡。此言論迅速引發南韓不滿，南韓政府表示，該標凖只限定於四川泡菜，而與韓式泡菜無關。

BBC中文網報導，此次中國申請國際標凖認證的泡菜，是來自於中國四川的一種醃製食物，主要成分包括蘿蔔、黃瓜等。但在與中國相鄰的南韓，泡菜通常指用大白菜製成的辛辣醃製食品。雖然兩者英文名不同，但它們在中國都被統稱為泡菜。

被稱為「中國泡菜之鄉」的四川眉山市日前提出相關國際標凖的制定，經歷三年半的時間，最終通過國際標凖化組織投票，形成了「ISO 24220泡菜（鹽漬發酵蔬菜）規範和試驗方法」國際標凖。

儘管國際標凖化組織的清單明確表示「本文件不適用於韓式泡菜」，但環球時報一篇「泡菜宗主國的恥辱」文章卻指出此標凖意味著中國的泡菜產業「成為了國際泡菜市場的行業標竿」，「所謂泡菜宗主國，早已名存實亡」。

南韓媒體在報導中反駁了該說法，但在社交媒體上，已有大量網友開戰。南韓網友憤怒指責中國「偷走文化」，中國網友則聲稱泡菜是中國的傳統菜式，「因為南韓食用泡菜的大部分都是中國製造的」。

隨著爭議愈演愈烈，南韓農業部發布聲明澄清，南韓泡菜的國際標凖已在2001年獲聯合國通過，「不將韓式泡菜和中國四川的泡菜加以區分，就對（泡菜認證）進行報導是不恰當的，」聲明說。

報導指出，對於中韓泡菜之爭，外交部發言人華春瑩指出，中韓之間更多的是合作和共享。

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