漫畫風波／反擊中國 澳洲媒體刊六四天安門「坦克人」照

澳洲「每日電訊報」1日以頭版刊登1989年六四天安門事件「坦克人」的照片，並模仿趙立堅語氣要求北京為PO假圖片事件究責。（取材自推特）

中國 外交部發言人趙立堅 日前推文發布中國畫家烏合麒麟的漫畫，並譴責澳軍暴行。澳洲 一家媒體1日以頭版刊登1989年六四天安門事件「坦克人」的照片，並模仿趙立堅語氣要求究責。

中央社綜合電訊報導，澳洲「每日電訊報」1日在頭版刊登天安門事件一人阻擋坦克前進的「坦克人」照反擊，並附上圖說：「中國軍人殺害中國平民和學生令人震驚。我們強烈譴責這種行徑，並要求對他們究責。註：這張照片是真的。」

對趙立堅推文，澳洲總理莫里森指中國官方推文配上假照片的做法「令人非常反感」，澳洲朝野政治人物也紛紛公開譴責中國官方此舉，認為這種低劣貼文讓中國自身蒙羞。

紐西蘭總理阿爾登1日接受當地公廣媒體「紐西蘭電視台」訪問時也說，紐西蘭政府已經聯絡中國當局，就中國官方在社群網站貼文使用假照片的作法表示關切。

但中國仍拒絕道歉。中國駐坎培拉大使館1日發表聲明，指控澳洲政府試圖轉移外界對澳洲軍人在阿富汗犯下暴行的關切。

中國大使館的聲明也指出，澳洲政府試圖「激化澳洲的民族主義」，「一些澳洲政治人物與媒體的憤怒和怒吼，不過是對趙先生推文的誤讀與過度反應」。

澳洲方面已呼籲推特（Twitter）撤下趙立堅的推文，但遭推特拒絕。

推特指出已替這則貼文加註「敏感」字樣，同時表示，政府官方帳號對於時事政治議題的評論或「外交政策恫嚇」，一般來說並未違反推特規範。