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中澳漫畫風波／義肢飲酒! 澳洲軍人被英媒曝在阿富汗醜態

中國新聞組／香港2日電
衛報1日披露數張照片，照片中一名澳洲特戰士兵在阿富汗一家酒吧中，用死去的神學士士兵義肢當作酒杯。（衛報網頁截圖）
衛報1日披露數張照片，照片中一名澳洲特戰士兵在阿富汗一家酒吧中，用死去的神學士士兵義肢當作酒杯。（衛報網頁截圖）

英國衛報1日刊出多張相片，顯示一名澳洲特種部隊士兵在阿富汗一間酒吧中，用一名被殺的神學士士兵的義肢當作酒杯，裝啤酒暢飲，還有兩名士兵拿着義肢跳舞。此前曾有傳媒報導，澳洲高級軍官曾使用士兵義肢裝酒飲用，這次公開刊登的相片，是首次證實有關報導內容。

香港文匯報引述衛報報導，這些相片於2009年拍攝，事發地點是名為「Fat Lady's Arms」的酒吧，位於阿富汗南部烏魯茲甘省首府特里克特，駐紮當地的澳洲特種部隊成員，經常到該酒吧光顧消遣。據稱被當作酒杯的義肢，是澳洲特種部隊於當年4月在烏魯茲甘省作戰期間，殺死一名神學士武裝分子後，在他身上取得，其後一直被保管在酒吧中。

報導引述澳洲士兵透露，特種部隊成員光顧該酒吧時，當中不少人都會使用這隻義肢飲酒，而軍方高層對此類行為大多採取「隻眼開隻眼閉」的態度。部分軍隊高級軍官在澳紐軍團紀念日期間，也會造訪該酒吧，部分高層將義肢視作「戰利品」，無視禁止從戰場中拿走戰利品並據為己有的規定，更主動加入用義肢飲酒的行列。

澳洲軍方上月發表調查報告，揭露特種部隊在阿富汗戰爭期間，曾非法殺害當地39名平民和囚犯。報告中亦有內容指出，曾有澳洲士兵於阿富汗執勤期間，在涉事酒吧內「飲酒、衣衫不整或未有保持個人衞生」，種種行為「均屬軍隊不能接受的」，但報告從未提及涉事義肢，也沒有任何士兵因為從戰場中拿走戰利品而受到調查。

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