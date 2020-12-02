澳洲議員籲抵制中國貨 環球時報：好大的口氣

澳洲議員漢森日前呼籲抵制中國貨。（取材自環球網）

環球時報發表評論文章「澳洲 抵制中國 貨？好大的口氣」指出，澳洲極右翼政黨一國黨領袖漢森日前呼籲抵制中國生產的聖誕節產品，她和同僚表現出連紙老虎都說不上、只能稱為紙貓式的狂妄。他們讓澳洲看上去有點像中國網絡上的奇葩網紅馬保國，一本正經地斥責中國要「耗子尾汁」（好自為之）。

文章表示，迄今為止，中國還沒有一位名人、更不要說政治人物呼籲抵制澳產品。中國加徵澳產品關稅是按照國際貿易規則的反傾銷和反補貼行動，澳洲可以去WTO(世界貿易組織)告中國，如果中國敗訴，相信北京 會接受裁決。但問題是澳洲贏不了。澳對中國的反傾銷調查比中國對它的反傾銷調查多得多。

文章指出，我們要對漢森這樣的澳洲政治人物說，他們太高估了澳洲對中國的重要性，搞反了中澳在互利合作中誰對這種合作有更長期依賴的順序。我們不想羞辱澳洲和那個國家的人民，但我們真的很蔑視漢森這幫極端政客，他們就像仍然生活在一個世紀以前，完全對這個新時代找不著北。

文章說，以澳洲的經濟體量，而且是對華貿易順差國，就敢狂妄地把抵制中國貨當作對付北京的武器。這些澳洲政客們是在用表演自殘來威脅中國嗎？

文章表示，中方沒有任何理由繼續對澳綏靖下去，不錯，中國社會強烈主張對澳實施堅決、持久的懲罰，把它作為一面鏡子，讓世界都看清楚了：選邊站美國並且執行以怨報德惡劣對華政策是要付出代價的。

文章最後說，澳洲總理莫里森近來經常話兩頭說，相信北京已經懶得猜澳洲當局究竟是什麼意思了。他們太機會主義了，以野蠻的方式展示傲慢，又可以為追求利益裝得若無其事。莫里森政府不是一個在對華關係上嚴肅守信的執政團隊，這是中國人的總印象。