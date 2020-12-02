漫畫風波 澳總理突滅火：別放大事件 保持對中關係

中國外交部發言人趙立堅在個人推特發布澳軍持刀架在阿富汗兒童脖子上的漫畫，澳洲總理莫理森（圖）要求北京道歉。（美聯社）

澳洲 總理莫里森又變了！在中國 外交部發言人趙立堅 發布澳洲軍隊殘殺阿富汗兒童漫畫後，莫里森的反應從強烈的要求中國道歉後突然滅火，他要求不要放大此事，指出澳洲的目標是維護國家利益和價值觀，並努力保持與中國的工作關係。雖然莫里森態度軟化，但中方戰狼攻勢升級，人民日報更是直指澳方「虛偽」。

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綜合媒體報導，外交部發言人趙立堅日前在推特上刊發一幅澳洲士兵持匕首對一名阿富汗少年割喉的漫畫，不料引發莫里森的抗議。莫里森聲稱這張圖是「偽造的」，中國應該為此感到恥辱。「澳洲正在尋求中國政府的道歉，希望中方立即將其刪除」。

在中澳衝突再度拉高之際，莫里森卻在一場視頻會議表示，澳洲的目標是維護國家利益和價值觀，同時努力保持與中國的工作關係。「我們的工作重點是建立對話，使我們能夠穩定地解決政府間的問題。」莫里森並說「那（件事）不需要再進一步放大」，他並承認澳洲與中國的關係是嚴肅的。

短短十天之內，莫里森「對華態度」數次反覆。莫里森才說過想與中國和諧共處，並大讚中國脫貧成績全球無人可比；在漫畫事件後發飆後第二天，又「理性」要求「建立對話」，不要再放大事件。

在環球時報直指澳方要中方道歉是「無恥」後，人民日報「鐘聲」評論文章以「無理指責，十足虛偽」稱澳洲「一些政客一向以所謂人權衛士自居，實則大搞雙重標準」。

評論指出，他們應該「多想想如何採取措施解決自身存在的嚴重違反人權、違背人類公理的問題，停止藉人權問題干涉別國內政，停止搞政治操弄那套把戲」。

報導指出，中澳關係自2019年12月急轉直下，澳洲稱宣布以高階情報專案小組，阻止中國滲透；進入今年，澳洲主張對新冠肺炎病毒展開調查，引發中國不滿；於是中國對澳洲的肉品、原木、酒類等產品卡關，雙方引發互相驅逐、監控記者戰。