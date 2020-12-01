中駐加大使致電孟晚舟：盼盡早回家

孟晚舟目前被軟禁在家，圖為她日前離開住所到法院出席聆訊。（路透）

在華為創辦人任正非女兒、首席財務官孟晚舟 被加拿大 警方應美國 引渡要求拘捕兩周年之際，中國駐加拿大大使叢培武11月30日與孟通電話。叢培武表示，公道自在人心，希望孟晚舟堅定必勝信念，期待她盡早平安回家。

中國駐加拿大大使館官網12月1日刊出消息指出，叢培武11月30日與孟晚舟通電話表達親切慰問。叢表示，「你被加拿大方面錯誤拘押已有兩年，我們對此十分掛念。我要強調，中國政府維護中國公民和企業正當合法權益的決心堅定不移，將繼續敦促加方認真對待中方的嚴正立場和關切，糾正錯誤作法，盡快作出將你釋放的正確決定，並確保你平安回到中國。」

叢培武還對孟晚舟說：「公道自在人心，正義必將來臨！請你堅定必勝信念，繼續保持健康。我們期待你盡早平安回家。」

中國駐加拿大大使叢培武。（中新社資料照片）

中新社報導，孟晚舟引渡案於當地時間11月27日在位於溫哥華的加拿大不列顛哥倫比亞省高等法院結束了又一輪連續五天的開庭聆訊。證人在庭上對執法人員獲取孟晚舟手機序列號的過程細節等，出現了前後說法矛盾或相互證詞不一的情況。

自10月下旬起，來自加拿大皇家騎警和邊境服務局的多名證人先後出庭，就加執法部門在拘捕孟晚舟過程中是否存在程序濫用的問題接受控辯雙方交叉詢問。

法庭計畫於12月7日繼續下一輪開庭，進行後續證人詢問。

美國之音報導，美國司法部指控華為公司及其首席財務官孟晚舟違反美國對伊朗的制裁禁令，涉嫌銀行欺詐，根據雙邊引渡協議要求加拿大協助拘捕，並引渡到美國接受審判。2018年12月1日，孟晚舟飛抵溫哥華，準備中轉前往南美洲，在機場被扣留後拘捕。